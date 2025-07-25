不刷牙恐增失智風險？ 醫曝維持「4習慣」可作為護腦關鍵

高齡社會來臨，失智症防治成為健康政策重點。醫師提醒，除了年齡、基因與慢性病等既有風險因素，牙齒數量與失智風險的關聯也不容忽視，缺牙不只影響飲食，更可能加速大腦退化。

研究顯示，牙齒愈少的長者，罹患失智症的機率相對較高。臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主任周怡江指出，缺牙會降低咀嚼能力，不僅影響營養攝取與吸收，也可能讓長者減少社交互動，導致憂鬱、孤立，進一步影響認知功能。

「咀嚼能促進腦部血流，刺激海馬迴與前額葉運作，這些區域與記憶、學習密切相關。」周怡江說，長期咀嚼不足，會讓大腦刺激減少，對認知功能造成影響。

她指出，牙周病是造成牙齒脫落的主要原因之一，屬於慢性發炎疾病，不僅損害牙周組織，也會提高身體整體發炎指數，進而影響腦部健康。糖尿病與吸菸等習慣，也與牙齒脫落與失智症風險有關。

周怡江建議，從日常生活做好口腔保健，是延緩失智的基礎：

周怡江強調，口腔健康與全身健康密不可分，保護牙齒不只是預防牙病，也可能是守護大腦、延緩失智的重要一環。

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