不刷牙恐增失智風險？ 醫曝維持「4習慣」可作為護腦關鍵
高齡社會來臨，失智症防治成為健康政策重點。醫師提醒，除了年齡、基因與慢性病等既有風險因素，牙齒數量與失智風險的關聯也不容忽視，缺牙不只影響飲食，更可能加速大腦退化。
研究顯示，牙齒愈少的長者，罹患失智症的機率相對較高。臺北市立聯合醫院陽明院區口腔醫學科主任周怡江指出，缺牙會降低咀嚼能力，不僅影響營養攝取與吸收，也可能讓長者減少社交互動，導致憂鬱、孤立，進一步影響認知功能。
「咀嚼能促進腦部血流，刺激海馬迴與前額葉運作，這些區域與記憶、學習密切相關。」周怡江說，長期咀嚼不足，會讓大腦刺激減少，對認知功能造成影響。
她指出，牙周病是造成牙齒脫落的主要原因之一，屬於慢性發炎疾病，不僅損害牙周組織，也會提高身體整體發炎指數，進而影響腦部健康。糖尿病與吸菸等習慣，也與牙齒脫落與失智症風險有關。
周怡江建議，從日常生活做好口腔保健，是延緩失智的基礎：
1.落實清潔：三餐後與睡前刷牙，搭配牙線，預防牙菌斑與牙周病。
2.定期檢查與洗牙：每半年檢查一次，65歲以上長者可使用健保補助，每三個月接受一次洗牙，並依需要塗氟。
3.及早治療牙周病：出現牙齦出血、腫脹等症狀，應儘早就醫治療，避免惡化造成牙齒鬆動。
4.修復缺牙、恢復咀嚼：已有脫牙者應配戴假牙或進行修復，以維持基本咀嚼功能。
周怡江強調，口腔健康與全身健康密不可分，保護牙齒不只是預防牙病，也可能是守護大腦、延緩失智的重要一環。
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