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45元買咖啡中千萬！全家5～6月統一發票千萬特別獎獎落「這兩店」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店本期（114年5～6月）中獎發票，特別獎1,000萬元開出2組，其中一位幸運得主僅花費45元購買Let’s Café，便將千萬大獎抱回家（圖為發票示意圖、非本期中獎發票）。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本期（114年5～6月）中獎發票，特別獎1,000萬元開出2組，其中一位幸運得主僅花費45元購買Let’s Café，便將千萬大獎抱回家（圖為發票示意圖、非本期中獎發票）。圖／全家便利商店提供

全家便利商店本期（114年5～6月）統一發票共有11位幸運兒抱回大獎，其中有8位消費者花費百元內就幸運中獎；開獎店舖遍及台北、新北、基隆、台中、彰化、嘉義、台南等地。本期特別獎1,000萬元開出2組，獎落「全家」新營國道北店、台中金大益店，其中一位幸運兒僅花費45元購買Let’s Café大杯經典美式，另一位則花費190元購買FMC鹼性離子水等飲品即抱走千萬獎金。

特獎200萬元開出2組，獎落於「全家」中和員科店、新生南路店，幸運得主最低僅花費32元、於友善食光優惠時段購買minimore可可脆皮泡芙，就將200萬元大獎抱回家。

頭獎20萬元則有7位消費者幸運獲得，開出店舖分別位於「全家」基隆情人湖店、新廣州店、中和景明店、蘆竹南竹店、國館捷運站店、員林新育英店及嘉義龍興店，最低僅花費18元購買飲品就幸運中獎，其餘中獎發票購買品項則包含Let’s Café大杯特濃拿鐵、大杯特濃美式、藍莓夾心土司、茶葉蛋、夯馬鈴薯及夯番麥等商品。

另外，為鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，本期「全家」共開出4組，分別位於潭子矽品店、桃園新北埔店、新光醫院店及嘉義車站店；中獎發票購買品項包含茶飲、泡麵、氣泡水及牛奶等商品，幸運得主最低僅消費15元就幸運抱走100萬大獎。

基隆 嘉義 統一發票

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