快訊

國民黨「不同意罷免選前之夜」登場 馬英九重話砲轟賴清德

英特爾拋震撼彈！警告恐放棄14A先進製程 股價盤前大跌逾7%

新北紀錄片獎15週年 《造山者》為影展打頭陣 侯友宜：帶本土作品走向世界

撰文／ 黃柏豪

「新北市紀錄片獎15週年系列活動–島嶼視線影展」今（25）日以《造山者－世紀的賭注》為開幕片，替影展揭開序幕。新北市新聞局以「從島嶼出發，凝視世界」為主軸策展，選映29部國內外紀實作品，即日起至8月10日採多元多點放映，所有場次皆免費報名，部分場次將安排映後座談，提供觀眾與創作者交流對話的平台。

島嶼視線影展規劃「界線尋身-邊界與認同」、「萬物回聲-自然與未來」、「願行之地-夢想與實踐」、「語間共鳴-文化與連結」四大主題，新北市長侯友宜、《造山者》蔣顯斌製片人及策展人陳志漢等多位紀錄片導演特別出席開幕，力挺新北市15年來深耕紀錄片的成果。

市長侯友宜、新聞局長李利貞（左一）、《造山者》蔣顯斌製片人（右二）及影展策展人陳志漢導演（右一）特別出席開幕活動。 圖／新北市政府 提供
市長侯友宜、新聞局長李利貞（左一）、《造山者》蔣顯斌製片人（右二）及影展策展人陳志漢導演（右一）特別出席開幕活動。 圖／新北市政府 提供

侯友宜表示，開幕片《造山者－世紀的賭注》是首部完整記錄台灣半導體產業發展的紀錄長片，回顧自1970年代以來台灣科技產業如何逐步累積實力、走向世界，更呼應本屆影展「從島嶼出發，凝視世界」的精神。

侯友宜今（25）日出席新北市紀錄片獎15週年系列活動—「島嶼視線」影展開幕特映會。 圖／新北市政府 提供
侯友宜今（25）日出席新北市紀錄片獎15週年系列活動—「島嶼視線」影展開幕特映會。 圖／新北市政府 提供

蔣顯斌說，《造山者》與團隊歷時五年拍攝製作本片，不只是尋找「造山者」的足跡與見證，更希望喚起大家接棒其精神，共同守護台灣，勇敢面對歷史，從中學習並找到歸屬感。

新聞局長李利貞指出，新北市紀錄片已支持逾百位創作者、完成超過140部作品，新北也成為台灣紀錄片創作的重要基地。本次影展選映29部國內外紀實作品，藉由乘載不同議題與多元觀點的紀實影像，與世界連結。

新聞局以「從島嶼出發，凝視世界」為主軸策展，選映29部國內外紀實作品，即日起至8月10日採多元多點放映。 圖／新北市政府 提供
新聞局以「從島嶼出發，凝視世界」為主軸策展，選映29部國內外紀實作品，即日起至8月10日採多元多點放映。 圖／新北市政府 提供

邀請民眾於「島嶼視線影展」期間，可至板橋秀泰影城、府中15紀錄片放映院、國家視聽及電影文化中心與美麗新宏匯影城觀影，詳細放映場次及更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

立即報名：https://reurl.cc/rYlg6Z

相關新聞

雙颱可能帶來雨量 農民憂再災損就沒現金救助

丹娜絲颱風豪雨後復耕蔬菜的根系尚未穩固，氣象預報范斯高、竹節草雙颱形成，范斯高雖減弱為熱帶低氣壓，但竹節草路徑偏北離台更...

45元買咖啡中千萬！全家5～6月統一發票千萬特別獎獎落「這兩店」

全家便利商店本期（114年5～6月）統一發票共有11位幸運兒抱回大獎，其中有8位消費者花費百元內就幸運中獎；開獎店舖遍及...

不刷牙恐增失智風險？ 醫曝維持「4習慣」可作為護腦關鍵

高齡社會來臨，失智症防治成為健康政策重點。醫師提醒，除了年齡、基因與慢性病等既有風險因素，牙齒數量與失智風險的關聯也不容忽視，缺牙不只影響飲食，更可能加速大腦退化。

永裕興18號船員失蹤4年…傳瓶中信現蹤愛爾蘭 漁業署回應了

「永裕興18號」2020年底於中途島海域失聯，雖尋獲船隻，但台籍李姓船長、9名印尼籍漁工至今下落不明，今傳出有愛爾蘭網友...

20元買飲料中千萬！7-ELEVEN 5～6月統一發票開出4張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年5～6月統一發票開獎活動，開出4張千萬特別獎、1張200萬特獎、4張雲端發票...

大罷免運量增加...台鐵即日起到27日 加開列車

台鐵公司因應旅運需求增加，於114年7月25日(星期五)至7月27日(星期日)再加開普悠瑪自強號及EMU3000型自強號...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。