新北紀錄片獎15週年 《造山者》為影展打頭陣 侯友宜：帶本土作品走向世界

「新北市紀錄片獎15週年系列活動–島嶼視線影展」今（25）日以《造山者－世紀的賭注》為開幕片，替影展揭開序幕。新北市新聞局以「從島嶼出發，凝視世界」為主軸策展，選映29部國內外紀實作品，即日起至8月10日採多元多點放映，所有場次皆免費報名，部分場次將安排映後座談，提供觀眾與創作者交流對話的平台。

島嶼視線影展規劃「界線尋身-邊界與認同」、「萬物回聲-自然與未來」、「願行之地-夢想與實踐」、「語間共鳴-文化與連結」四大主題，新北市長侯友宜、《造山者》蔣顯斌製片人及策展人陳志漢等多位紀錄片導演特別出席開幕，力挺新北市15年來深耕紀錄片的成果。

市長侯友宜、新聞局長李利貞（左一）、《造山者》蔣顯斌製片人（右二）及影展策展人陳志漢導演（右一）特別出席開幕活動。 圖／新北市政府 提供

侯友宜表示，開幕片《造山者－世紀的賭注》是首部完整記錄台灣半導體產業發展的紀錄長片，回顧自1970年代以來台灣科技產業如何逐步累積實力、走向世界，更呼應本屆影展「從島嶼出發，凝視世界」的精神。

侯友宜今（25）日出席新北市紀錄片獎15週年系列活動—「島嶼視線」影展開幕特映會。 圖／新北市政府 提供

蔣顯斌說，《造山者》與團隊歷時五年拍攝製作本片，不只是尋找「造山者」的足跡與見證，更希望喚起大家接棒其精神，共同守護台灣，勇敢面對歷史，從中學習並找到歸屬感。

新聞局長李利貞指出，新北市紀錄片已支持逾百位創作者、完成超過140部作品，新北也成為台灣紀錄片創作的重要基地。本次影展選映29部國內外紀實作品，藉由乘載不同議題與多元觀點的紀實影像，與世界連結。

新聞局以「從島嶼出發，凝視世界」為主軸策展，選映29部國內外紀實作品，即日起至8月10日採多元多點放映。 圖／新北市政府 提供

邀請民眾於「島嶼視線影展」期間，可至板橋秀泰影城、府中15紀錄片放映院、國家視聽及電影文化中心與美麗新宏匯影城觀影，詳細放映場次及更多新北市紀錄片系列活動訊息，請上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。

立即報名：https://reurl.cc/rYlg6Z

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