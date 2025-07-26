快訊

投票日5大NG事項別犯！今天還用LINE、臉書從事罷免活動 最高罰200萬

旗艦手機特價！三星Galaxy Z Fold7現砍1萬、S25 Edge出2個月就降萬元

會有台灣嗎？川普未來一周將寄近200封關稅函「稅率10%到15%」

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣人超愛這些茶！高山茶、東方美人等八大名茶你喝過幾種？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
台灣人超愛這些茶！高山茶、東方美人等八大名茶你喝過幾種？ 圖片來源/Unsplash
台灣人超愛這些茶！高山茶、東方美人等八大名茶你喝過幾種？ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「台灣茶排行」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大台灣茶有哪些。

你也喜歡喝茶嗎？台灣憑藉著多變的氣候和地形，孕育出多種風味各異、層次豐富的茶葉，這些茶不僅是品茗愛好者的心頭好、送禮他人的首選，甚至在日常手搖飲中也能輕鬆喝到，可說是深入台灣人生活的國民飲品。

「高山茶」風味清香甘醇 「東方美人」化身人氣手搖飲品

▲ 網友熱議TOP8台灣茶 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8台灣茶 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近六個月內網友針對「台灣茶」的相關討論，可以發現生長於海拔1,000公尺以上的「高山茶」是相當受歡迎的茶種。像是阿里山、杉林溪、梨山、福壽山等，都是高山茶的代表產區，因高海拔地區晝夜溫差大、日照充足，茶葉能緩慢生長，進而孕育出清香甘醇的風味。

有網友便提及福壽山的長春茶「喝起來有種甘蔗的清甜香氣」；也有人推薦阿里山烏龍，形容「有種膠質感、白花香，精緻」。更有民眾分享自己曾在阿里山的雲海與櫻花秘境中，一邊享用現做鬆餅、一邊細啜高山茶，放鬆又愜意。

因小綠葉蟬叮咬茶葉而產生自然蜜香的「東方美人」也被許多民眾譽為國寶級茶款。這類茶產自新竹峨眉、北埔一帶，製作過程講究，茶湯呈現琥珀色澤、入口甘醇圓潤，也被稱作「白毫烏龍」、「膨風茶」。

有茶友誇讚「東方美人茶湯濃郁、層次豐富，真的讓人回味無窮」，也有行家建議「比賽茶最好放個2-3年，後氧化後風味更馥郁」。東方美人近年也躍上手搖飲市場，如有店家推出主打「蜜桃白毫烏龍」的新品引來網友大讚「入口有蜜桃的微酸感，尾韻溫潤順口完全不澀」，成功賦予傳統茶品嶄新風貌。

說到台灣茶，又怎麼能錯過歷史悠久的「凍頂烏龍」？發源自南投鹿谷的凍頂烏龍，以其中度發酵、中度烘焙的工藝著稱，兼具果香與焙火香，風味深厚。有網友回憶「小時候和阿公喝茶就是凍頂烏龍的味道」，勾起滿滿人情味與家鄉記憶。

茶友們也熱愛其辨識度高的風味，形容「凍頂烏龍烘焙後有種『烤米香』的感覺，喝起來很特別」。此外，鹿谷一年一度的《竹醉日文化祭》也讓民眾有機會體驗茶文化，「DIY和果子、搭配凍頂烏龍＋甜點，整個超療癒」，讓更多人感受凍頂烏龍的魅力。

除了前三名茶款外，網友討論中也不乏對其他經典台灣茶的熱愛，例如擁有濃厚果香與琥珀色茶湯的「日月潭紅茶」、茶氣淡雅的「文山包種茶」，以及帶有花香、層次分明的「三峽碧螺春」，都是許多老饕心中的最愛。台灣茶葉品種豐富、風味多元，不管你喜歡清香、濃郁還是回甘型風味，都能找到屬於自己的心頭好。不妨趁著週末午後，泡上一壺茶，細細品味屬於台灣土地的香氣與韻味吧！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「台灣茶」相關討論則數。

觀測期間：2025/01/14~2025/07/14，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

影／聚焦永續共榮 基北北桃市長推動八大議題合作

十分瀑布去過了？新北還有「這些」瀑布景點也值得一訪

被控洩露取締勤務給業者收賄 台南停職中派出所長喊冤

獨／刑事局南打大隊長涉案50萬交保遭拔官 接任者和高雄警界有淵源

相關新聞

年虧1.9億！國光客運止血 擬停駛14路線

國光客運日前才爆出半年內兩度欠薪，昨又傳公司陷入財務困難，打算先停駛十四條最虧錢的路線。國光客運總經理任季男昨證實疫情以...

中南部大雨特報 吳德榮：季風環流影響雷雨到 下周西南季風易致災

低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布9縣市大雨特報，屏東縣已有豪雨發生，今天中南部地區有局部大雨發生的機率，注意...

竹節草颱風將降級熱帶低壓 預期併入大低壓環流 西南風可能影響一整周

輕度颱風竹節草今天凌晨2時的中心位置在台北東南東方370公里之處，以每小時21轉9公里速度，向北北東進行，即將減弱為熱帶...

輕急症中心年底試辦…輕症假日赴醫院急診 部分負擔擬漲

健保署近期提出「假日輕急症中心」構想，仿效歐美，另設假日急診中心，服務對象為檢傷分類第四、五級的輕症患者，預計年底試辦。...

查廢棄物流竄 環管署布建智慧圍籬

全台營建廢棄物違法流竄，環境部環境管理署長顏旭明昨表示，已向行政院提出「強化廢棄物流向遠端數位管理智慧決策計畫」，預計4...

橘世代／【破解更年期‧醫療篇】更年期顧健康 醫師教戰

「成年女性身體改變有兩個重要時期——懷孕及更年期。不是每個女性都有懷孕經驗，但只要活得夠久，都會遇到更年期。」台灣更年期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。