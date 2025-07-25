中南部26日局部大雨 南部、基宜防海水倒灌
中央氣象署預測，明天台灣仍受熱帶性低氣壓影響，全台有雨，中南部並有局部大雨；明天及27日逢年度大潮，南高屏及台東、基隆北海岸、宜蘭沿海漲潮期間可能海水倒灌。
氣象署今天表示，因熱帶性低氣壓影響，明天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區可能有局部大雨。
氣象署提醒，明天及27日適逢年度大潮，台南、高雄、屏東、台東、恆春半島及基隆北海岸、宜蘭沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌；沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，應避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。
另外，明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率。
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