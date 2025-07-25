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國台交80週年 新樂季將重現創團音樂會曲目

中央社／ 台北25日電

1945年創立，國立台灣交響樂團今年將迎來80歲生日，在今天公布的新樂季節目中，將邀請簡文彬指揮樂團重現當年創團第一場音樂會曲目，包括舒伯特「軍隊進行曲」和蘇佩「輕騎兵」序曲等。

今年也是國台交創團80週年，國台交特別策劃2檔團慶音樂會，11月29日「簡文彬與國台交」音樂會中，國台交將重現創團首場音樂會曲目包括舒伯特「軍隊進行曲」以及蘇佩「輕騎兵序曲」等，並搭配1946年5月8日（民國35年）國台交第一次定期演奏會的曲目德弗札克「第九號新世界交響曲」演出。

國台交委託作曲家張菁珊創作的「八十新章」則將於11月20日在台中國家歌劇院大劇院，11月21日在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，由水藍率領NTSO世界首演，交織出傳承與創造並進的聲音風景。

國台交今天發布新聞稿表示，國台交新樂季節目由首席客席指揮水藍規劃，延續他對北歐文化的體悟，將以北歐三傑西貝流士（Jean Sibelius）、尼爾森（Carl Nielsen）與葛利格（Edvard Grieg）作品為主軸，鋪展自然、人文與靈魂對話的聲音之路。

根據國台交發布的新聞資料，新樂季開季音樂會將由水藍領銜，攜手大提琴家王健、中提琴家蕭惠珠開場；「先鋒之聲：從20世紀出發」，邀請笛演奏家陳中申演出馬水龍「梆笛協奏曲」，向台灣前輩作曲家致敬；鋼琴家陳毓襄也將與樂團合作葛利格「鋼琴協奏曲」，再添北國動人樂章。

水藍也將與林玲慧、鄭海芸、彼得．洛達爾（PeterLodahl）、曾文奕等聲樂家演出威爾第「安魂曲」；楊書涵將與林慈音、翁若珮、林義偉、謝銘謀等聲樂家演出韓德爾「彌賽亞」選粹；陳美安與林錦如則將帶來華麗動聽的歲末音樂會。

音樂會 交響樂團

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