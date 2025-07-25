假日急症中心將試辦 輕症衝大醫院恐變貴

為解急診壅塞，健保署今天表示，正規劃「假日急症中心」（UCC），初期先設在六都急診壅塞地區，未來輕症病人若仍直奔大醫院，部分負擔可能比750元高，盼藉此誘導分流。

國內今年初出現前所未見的急診壅塞，衛生福利部中央健康保險署最快今年10月試辦新政策，比照日本推動「假日急症中心」（Urgent Care Center，UCC），初步鎖定在急診壅塞大醫院附近設立分流據點，藉由較低部分負擔及便利地點引導民眾就醫。

健保署長石崇良今天出席衛教活動接受媒體聯訪說明，基層診所週六的開診率仍有8成，週日驟降到只剩15%到20%，導致拉肚子、不小心切菜切到手、小孩跌倒等「緊急但不嚴重」的個案，通通只能衝急診。

石崇良指出，這類型的患者多數屬於檢傷分類中的第4、5級，也就是次緊急、非緊急，正是UCC要承接的對象。UCC概念來自美、日、德等國經驗，設置於大醫院車程10分鐘內，專門處理「不是emergency，但很urgent」的患者，也就是雖然不危及生命、但得馬上處理的病人，處理後即可返家，若有必要再轉入醫院。

為了加強分流，石崇良表示，UCC的民眾部分負擔費用，會低於醫學中心新台幣750元的部分負擔，「輕症若還是跑醫學中心，那就要付更高。」希望用價格來創造誘因，但調整的金額有待計算與討論。

石崇良說，假日急症中心目前規劃在六都急診壅塞地區試辦，預計與醫師公會合作，廣納假日未開診的基層醫師與護理師輪值，場地規劃選擇衛生所、健康中心、大型診所等假日閒置空間，同時參考偏鄉醫療巡迴給付模式，「假日出勤費當然要更好一點。」

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