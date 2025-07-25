國光客運擬停駛14條虧損路線 公路局先整併6路線

國光客運半年內2度遲發薪水，且傳出規劃停駛14條虧損路線，交通部公路局今天表示，除了密切掌握業者財務狀況外，將優先針對高雄、墾丁6條路線強制進行階段性部分路線整併。

談到近年來經營遭遇的挑戰，國光客運總經理任季男告訴中央社記者，旅客乘車習慣改變，加上國道假日塞車導致拉長行車時間，不少人因此選擇改搭台鐵、高鐵。

針對國光客運財務狀況，任季男表示，疫後向銀行貸款累積約新台幣30億元，經還款後還剩約20多億元，目前每月光是貸款本金與利息合計約8000多萬元。

任季男指出，目前公司每月資金支出約1.5億元至1.6億元，包含油錢、薪資、場站租金、維修，他提到，除了規劃停駛14條虧損路線外，將出售土地和房舍，同時希望爭取信保基金支持、合理調漲票價、地方政府縮短預撥款期程。

任季男表示，規劃停駛的14條路線，部分平均趟次甚至不到5個人，每年虧損合計約1.9億元，他透露，上述部分路線與其他業者重疊，也有業者對於代駛表達正面意願。

對於國光客運財務問題，公路局指出，已積極密切了解、掌握，由台北區監理所以設立各項預控檢核點方式，隨時了解國光客運公司薪資發放及車輛正常行駛進度。

公路局指出，相關補助款均依程序以最快速度發放，同時訂定疫後融資信用貸款作業要點提供客運業者財務改善，並對國光客運所提路線及場站開源節流措施進行檢討協助，共同維持國光客運公司路線正常經營。

有關國光客運擬停駛14條虧損路線，公路局表示，將優先針對高雄、墾丁6條路線強制進行階段性部分路線整併，其餘8條中長途南部路線，將進一步與國光客運討論路線及處理方式，並以維持相關路線不影響原有運輸服務為前提。

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