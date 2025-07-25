小七4張千萬得獎發票開在這些門市 超級幸運兒只花20元就中1000萬元
財政部公布最新一期2025年5至6月統一發票中獎號碼，統一超本期共開出9張高額中獎發票，其中包含4位千萬特別獎得主、1位兩百萬特獎得主，以及4位專屬於雲端發票的百萬獎得主。
根據統一超統計，本期共有4位消費者在旗下門市以不到百元的消費金額幸運抱回千萬元。新北市板橋區的英海門市開出一張中獎發票，得主僅花53元購買零食，就成為千萬富翁；桃園市龍潭區的同華門市則有民眾以65元購買飯糰與霜淇淋，同樣獲得千萬大獎；在新北市永和區北福門市，一名消費者僅用20元購買統一麥香紅茶與奶茶，也意外中獎；而在新竹市東區的青草湖門市，顧客花100元購買飲料與CITY CAFE，同樣中得千萬特別獎。
此外，本期也有1位幸運得主在新北市新店區的新矽谷門市，用75元購買泡麵，開出200萬元特獎。另一方面，雲端發票專屬的一百萬元獎項也開出4筆，其中在桃園市蘆竹區的海湖門市，一筆15元的統一麥香紅茶購買紀錄即中獎；新竹市東區的明泰科技門市，88元購買鮮食與CITY CAFE也開出百萬獎；宜蘭市省宜門市則有顧客花241元購買統一麵包、飲品、生活用品與購物袋，也幸運中獎；苗栗縣銅鑼鄉的銅鑼門市則有一筆29元的飲品消費中獎。
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