2025台北國際合唱音樂節登場 三女團仙氣十足

2025台北國際合唱音樂節即將登場，今年6大國際合唱團隊包括斯洛維尼亞聖史坦尼斯拉夫少女合唱團、印尼聖安琪合唱團以及捷克Vokalion女聲合唱團都是純女生團，仙氣十足。

今天開幕記者會上，指揮祖潘契琪（Helena FojkarZupancic）領軍的斯洛維尼亞聖史坦尼斯拉夫少女合唱團（St. Stanislav Girls’ Choir）以及由皮爾納指揮（Jan Pirner）的捷克Vokalion女聲合唱團（VokalionPraha）現場演出，演唱「願上帝賜我們愉快的夜晚」等歌曲，歌聲純淨，氣質高雅，為合唱節做了精采的開場。

今年台北國際合唱音樂節將以「詩篇清唱劇」首演揭開序幕。作品由斯洛維尼亞作曲家裘比（AmbrozCopi）應邀創作，靈感來自斯洛維尼亞醫師范鳳龍（Janez Janez）投身台灣醫療38年的真實故事。裘比擷取聖經詩篇經文微調成歌詞，音樂融合台灣本土與斯洛維尼亞的和聲語彙，宛如土地與人民回聲。

首演由裘比親自擔綱指揮，將由台北愛樂室內合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂青年管弦樂團及宜蘭在地團隊聲納合唱團、五十蘭愛樂合唱團共同演出。

其他國際團隊還包括來自美國猶他州鹽湖城藝術家合唱團（Salt Lake Vocal Artists ），由歐瑞德博士（Brady R. Allred）創立，是美國頂級合唱團之一；菲律賓民答那峨大學合唱團（University of MindanaoChorale）是2024台北國際合唱大賽獲得冠軍。香港拔萃歌詠團則是2024東京國際合唱大賽中總冠軍。

今年也將舉辦台北國際合唱大賽，這也是國內第一個正式的國際合唱比賽，不管是評審資歷、參賽分組、曲目要求等，各項細節都符合國際規格。分組賽共有：少兒、青年、樂齡、男聲、女聲、混聲、聖樂、民謠及傳統音樂、當代音樂九組賽事。

2025台北國際合唱音樂節將從7月25日至8月3日一連舉行10天，地點台北國家音樂廳與宜蘭演藝廳等地登場。

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