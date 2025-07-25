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20元買飲料中千萬！7-ELEVEN 5～6月統一發票開出4張千萬特別獎

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年5～6月統一發票開獎活動，開出4張千萬特別獎、1張200萬特獎、4張雲端發票專屬獎100萬，共有9名幸運兒，其中 1位超級幸運兒只花20元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花75元，有使用OPENPOINT會員載具或到7-ELEVEN門市消費的消費者趕緊對獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市兌領獎金，並存入指定支付工具最高再享10%回饋。

財政部7月25日公布最新一期2025年5～6月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN統計共有4位消費者獲得千萬大獎，其中一人在新北市板橋區的7-ELEVEN英海門市花53元購買零食；一人在桃園市龍潭區的7-ELEVEN同華門市花65元購買飯糰、霜淇淋；一人在新北市永和區的7-ELEVEN北福門市花20元購買統一麥香紅茶、統一麥香奶茶；一人在新竹市東區的7-ELEVEN青草湖門市花100元購買飲料、CITY CAFE。

還有1位獲得200萬特獎，獲獎者在新北市新店區的7-ELEVEN新矽谷門市花75元購買泡麵。

4位雲端發票專屬獎100萬得主之中，一人在桃園市蘆竹區的7-ELEVEN海湖門市花15元購買統一麥香紅茶；一人在新竹市東區的7-ELEVEN明泰科技門市花88元購買鮮食、CITY CAFE；一人在宜蘭縣宜蘭市的7-ELEVEN省宜門市花241元買統一麵包、飲品、生活用品、購物袋；一人在苗栗縣銅鑼鄉的7-ELEVEN銅鑼門市花29元買飲品。

7-ELEVEN提醒，2025年3~4月期尚有14.8萬張、總計超過5,500萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的民眾，在2025年9月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。

7-ELEVEN積極響應財政部雲端發票政策，透過OPENPOINT APP會員載具抽獎活動創造會員第二次中獎機會，每期共加碼抽400萬點OPENPOINT 點數。存入「OPENPOINT APP發票日誌」的發票若幸運中獎，可將六獎200元、雲端獎800元與500元中獎發票於「行動隨時取－中獎發票專屬賣場」兌領專屬超值商品組合，包含CITY系列飲品、冷藏冷凍鮮食商品等、常溫食品等逾70種品項多元選擇，最殺組合直接放大獎金1.5倍。

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