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大罷免運量增加...台鐵即日起到27日 加開列車

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵加開台北往返花蓮普悠瑪自強號2列次、台北往返臺東EMU3000型自強號2列次。台鐵公司提供
台鐵加開台北往返花蓮普悠瑪自強號2列次、台北往返臺東EMU3000型自強號2列次。台鐵公司提供

台鐵公司因應旅運需求增加，於114年7月25日(星期五)至7月27日(星期日)再加開普悠瑪自強號及EMU3000型自強號共4列次，包含台北往返花蓮普悠瑪自強號2列次、台北往返台東EMU3000型自強號2列次。

本次加開列車自7月25日即時起開放訂票，相關加開列車車次、時刻，可於臺鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

自強號 普悠瑪

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