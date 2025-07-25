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屏東防豪雨 北北基等15縣市留意大雨

中央社／ 台北25日電

受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，中央氣象署今天下午發布豪雨特報，屏東縣有局部大雨或豪雨，北北基等15縣市則有局部大雨發生機率。

氣象署表示，熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部大雨或豪雨；北部、南部、宜蘭地區及中部、花蓮山區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

豪雨 屏東縣 氣象署

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