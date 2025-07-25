桃機滑行道飛機「頭對頭」 民航局調查塔台管制

桃園機場今天發生香港航空HX252航班降落後，與海南航空HU7987班機在滑行道出現「頭對頭」畫面，疑似因塔台地面席指示口誤。民航局已展開調查，要求管制員務必給予正確指令。

交通部民航局透過文字訊息說明，今天上午11時10分，海南航空HU7987、香港航空HX252班機分別在桃機05R跑道、05L跑道落地後滑行進入機坪時，海南航空由P滑行道滑行至北機坪D9機坪，另架香港航空航班自05L跑道落地後應經由塔台指示P滑行道至D1機坪。

民航局指出，因塔台地面席疑似指示為A1機坪，導致香港航空航班在P9滑行道後左轉進入P滑行道，與海南航空航班於P滑行道上的兩端。

民航局表示，相關詳細經過除了持續調查中，已要求管制員務必給予正確指令，以確保安全。

針對這起事件，香港航空指出，今天由香港飛往桃園機場HX252航班，降落後遵從控制塔指令滑行，期間按照控制塔新指令，改為由拖車協助將航機拖至指定停機位，後續航班正常執行。

香港航空強調，公司將乘客、機組人員安全放在首位，將配合相關機關調查，並再次重申班機皆依據塔台指令進行動作。

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