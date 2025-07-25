桃機滑行道飛機「頭對頭」 民航局調查塔台管制
桃園機場今天發生香港航空HX252航班降落後，與海南航空HU7987班機在滑行道出現「頭對頭」畫面，疑似因塔台地面席指示口誤。民航局已展開調查，要求管制員務必給予正確指令。
交通部民航局透過文字訊息說明，今天上午11時10分，海南航空HU7987、香港航空HX252班機分別在桃機05R跑道、05L跑道落地後滑行進入機坪時，海南航空由P滑行道滑行至北機坪D9機坪，另架香港航空航班自05L跑道落地後應經由塔台指示P滑行道至D1機坪。
民航局指出，因塔台地面席疑似指示為A1機坪，導致香港航空航班在P9滑行道後左轉進入P滑行道，與海南航空航班於P滑行道上的兩端。
民航局表示，相關詳細經過除了持續調查中，已要求管制員務必給予正確指令，以確保安全。
針對這起事件，香港航空指出，今天由香港飛往桃園機場HX252航班，降落後遵從控制塔指令滑行，期間按照控制塔新指令，改為由拖車協助將航機拖至指定停機位，後續航班正常執行。
香港航空強調，公司將乘客、機組人員安全放在首位，將配合相關機關調查，並再次重申班機皆依據塔台指令進行動作。
🌀最新颱風動態
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言