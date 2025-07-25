A肝疫情較往年高 食藥署：正常供應無虞

國內A肝疫情較往年高，本土與境外移入病例數都創新高，衛福部今天說，目前默沙東的「唯德不活化Ａ型肝炎疫苗」自費品項因需求上升，目前控貨中，仍有其他藥廠正常供應無虞。

衛生福利部食品藥物管理署24日於西藥醫療器材供應資訊平台公告，美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司的「唯德不活化Ａ型肝炎疫苗VAQTA（HEPATITIS A VACCINE, INACTIVATED）」，衛署菌疫輸字第000501號，注射劑藥物短缺相關資訊，供臨床端參考。

食藥署專門委員楊博文今天告訴中央社記者，這款藥品為Hepatitis A vaccine，屬藥事法第27-2條的必要藥品，其許可證核准適應症為「預防A型肝炎」。

楊博文說，由於今年A肝疫情趨勢上升，原本預估用量提前打完，日前接獲藥品許可證持有廠商美商默沙東藥廠股份有限公司台灣分公司通報，自費品項目前控貨中，預計今年10月中旬恢復正常供貨。不過，公費小兒A肝疫苗不受影響，供應正常。

在短缺期間，食藥署建議以其他Hepatitis A vaccine藥品替代，如新赫寶克 HAVRIX 1440/720JUNIOR（衛署菌疫輸字第000456號）。

有關國內外疫情狀況，衛福部疾病管制署發言人羅一鈞說明，今年國內A肝疫情較往年為高，本土累計150例為8年同期新高（2018年以來），境外18例，為7年同期新高（2019年以來）。

羅一鈞表示，本土個案以都會區青壯年男性居多，較過去有年輕化趨勢；境外移入18例當中，前4名來源國家為泰國4例、中國3例、越南2例、菲律賓2例。

他提醒，A肝流行於食物飲水衛生較不足的開發中國家，例如東南亞、中國、印度、非洲、中南美洲國家都常年流行A肝，民眾前往上述地區建議注意食物飲水衛生安全、也可在行前至旅遊醫學門診諮詢接種自費A肝疫苗。

疾管署指出，國內自費A肝疫苗由默沙東和GSK兩家藥廠供應，默沙東供應量較少，目前因疾管署採購一批成人A肝疫苗180劑供確診個案接觸者免費接種，由默沙東得標，因此其原有自費疫苗供應合約以外的其他庫存量下降、至10月中旬前需控貨優先供應自費合約院所。經詢問GSK自費A肝疫苗供應正常、沒有缺貨。

公費小兒A肝疫苗由寶佳基金會捐贈，疾管署表示，年度用量約27萬劑，目前庫存尚有20萬劑，且寶佳基金會跟GSK有長期合約會持續交貨，公費疫苗供應無虞。

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