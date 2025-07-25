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統一發票開獎幸運兒 全聯買吐司中200萬、萊爾富買早餐中20萬

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
萊爾富超商本期發票開出二張頭獎，兩位幸運兒分別購買萊爾富49元早餐以及消費120元就中了20萬元。圖／萊爾富提供
萊爾富超商本期發票開出二張頭獎，兩位幸運兒分別購買萊爾富49元早餐以及消費120元就中了20萬元。圖／萊爾富提供

統一發票開獎，全聯福利中心本期統一發票開出1張特獎，特獎開在台南中華西門市，超幸運中獎者僅消費45元購買READ BREAD鮮奶豆漿吐司，即獲得特獎200萬元。

萊爾富超商也表示，本期開出二張頭獎，兩位幸運兒分別購買萊爾富49元早餐以及消費120元就中了20萬元。

萊爾富也提醒民眾，3-4月期仍有兩張大獎尚未兌領——包括高雄「大社鑫龍店」的1000萬元特別獎與桃園「觀音大觀店」的200萬元特獎，兌獎期限進入倒數，快拿發票再對一次。

萊爾富表示，這期5-6月幸運之神眷顧萊爾富的「北縣樹興店」以及位在新竹市東區「竹塹馬偕店」皆開出20萬元發票。萊爾富表示，其中1位幸運兒僅花56元購買萊爾富49元早餐以及茶葉蛋，就成為20萬元大獎的幸運得主。

台灣線上零售業龍頭富邦媒開出1位百萬大獎得主，包含1張200萬特獎，其中消費者花996元購買「鮮食家任選」龍鳳FC冷凍青花菜，便抱走200萬。

消費 統一發票

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