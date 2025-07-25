統一發票開獎幸運兒 全聯買吐司中200萬、萊爾富買早餐中20萬
統一發票開獎，全聯福利中心本期統一發票開出1張特獎，特獎開在台南中華西門市，超幸運中獎者僅消費45元購買READ BREAD鮮奶豆漿吐司，即獲得特獎200萬元。
萊爾富超商也表示，本期開出二張頭獎，兩位幸運兒分別購買萊爾富49元早餐以及消費120元就中了20萬元。
萊爾富也提醒民眾，3-4月期仍有兩張大獎尚未兌領——包括高雄「大社鑫龍店」的1000萬元特別獎與桃園「觀音大觀店」的200萬元特獎，兌獎期限進入倒數，快拿發票再對一次。
萊爾富表示，這期5-6月幸運之神眷顧萊爾富的「北縣樹興店」以及位在新竹市東區「竹塹馬偕店」皆開出20萬元發票。萊爾富表示，其中1位幸運兒僅花56元購買萊爾富49元早餐以及茶葉蛋，就成為20萬元大獎的幸運得主。
台灣線上零售業龍頭富邦媒開出1位百萬大獎得主，包含1張200萬特獎，其中消費者花996元購買「鮮食家任選」龍鳳FC冷凍青花菜，便抱走200萬。
🌀最新颱風動態
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言