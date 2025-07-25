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桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面曝光 香港航空班機疑轉錯方向

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畫面曝光！桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面 香港航空班機疑轉錯方向

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
自香港飛抵台灣的香港航空HX252航班降落桃園機場北跑道後，由N7滑行道脫離，穿越NC滑行道，抵達NP滑行道，但應該要右轉前往二航D1空橋，結果飛機左轉往一航廈，與自北京飛抵的海南航空HU7987班機迎面相對。圖／翻攝桃園機場北跑道觀景台即時影像
自香港飛抵台灣的香港航空HX252航班降落桃園機場北跑道後，由N7滑行道脫離，穿越NC滑行道，抵達NP滑行道，但應該要右轉前往二航D1空橋，結果飛機左轉往一航廈，與自北京飛抵的海南航空HU7987班機迎面相對。圖／翻攝桃園機場北跑道觀景台即時影像

今天上午桃園國際機場發生飛機在滑行道「頭對頭」事件引發關注，上午11點08分，自香港飛抵台灣的香港航空HX252航班降落桃園機場北跑道後，由N7滑行道脫離，穿越NC滑行道，抵達NP滑行道，但應該要右轉前往二航D1空橋，結果飛機左轉往一航廈，與自北京飛抵的海南航空HU7987班機迎面相對，形成罕見的「飛機對峙」場景，只好靠拖車推回D1。

根據桃園機場的即時影像紀錄，兩架飛機自11點15分起在滑行道上對峙，直到約11點35分，代理地勤公司長榮航勤出動飛機拖車，將香港航空班機拖離現場前往D1空橋，解除對峙狀況。

有旅客表示，飛機降落後遲遲未靠橋，機內等待約20分鐘，期間機長並未廣播說明發生原因。

代理地勤公司長榮航勤出動飛機拖車，將香港航空班機拖離現場前往D1空橋。圖／翻攝桃園機場北跑道觀景台即時影像
代理地勤公司長榮航勤出動飛機拖車，將香港航空班機拖離現場前往D1空橋。圖／翻攝桃園機場北跑道觀景台即時影像

香港 飛機 地勤 航班 桃園機場

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