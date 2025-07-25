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花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

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花45元買吐司中200萬！全聯本期發票大獎幸運兒在台南這門市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯開出114年5、6月份發票共開出1張特獎。圖／全聯福利中心提供
全聯開出114年5、6月份發票共開出1張特獎。圖／全聯福利中心提供

你中獎了嗎？財政部稍早公布了114年5、6月份統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特獎，特獎開在台南中華西門市，超幸運中獎者僅消費45元購買READ BREAD鮮奶豆漿吐司，即獲得特獎200萬元。

本期千萬特別獎獎號為「47406327」。獎金200萬元的特獎號碼為「05579058」。頭獎（20萬元）3組分別為「49912232」、「73145004」、「99174704」。二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

全聯114年5、6月份共開出超過25萬個獎項，提醒5、6月份有到全聯消費的民眾，不要忘記對一下手中的發票，幸運得主可能就是自己。全聯也鼓勵民眾存雲端發票對獎更方便，除了會以E-mail和簡訊主動通知中獎，領獎期限內消費者於全聯各分店消費，收銀機將會主動通知中獎者，只要攜帶身分證與福利卡即可核辦領獎，若已經事先設定歸戶，還可自動匯入指定帳戶。

頭獎 身分證 統一發票

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