火腿蛋＋奶茶恐「餵養癌細胞」 醫師曝3大飲食護腸守則

每天一份火腿蛋吐司、搭配大冰奶，晚餐再來一鍋沙茶牛肉鍋，看似平凡的日常，其實可能成了「餵養癌細胞」的套餐組合。醫師警告，過多紅肉、加工肉、高溫烹調與高油高糖飲食，恐讓腸道長期發炎，加速大腸癌變。

醫師謝依蒨在臉書粉專指出，大腸癌的高危因子之一就是「吃太好又吃太多」，尤其是高脂肪、低纖維的飲食型態，會讓腸道環境失衡，發炎風險上升。「像早餐吃火腿蛋吐司配奶茶，或晚餐一鍋沙茶牛肉火鍋。」這些組合如果天天吃，長期下來風險真的很高。

世界衛生組織早已將加工肉品列為一級致癌物，紅肉若過量，亦被視為可能致癌。醫師建議外食族記住三大原則：選白肉、吃夠蔬果、改變烹調方式，例如將火腿蛋換成酪梨蛋吐司，配上無糖豆漿；燒烤牛肉則可改為烤魚或雞肉串，搭配氣泡水，「少油、少鹽、少糖」的飲食才是健康關鍵。

根據衛福部統計，111年大腸癌新增病例達1萬7643人，位居全癌症發生第2；113年死亡人數高達7000人，為第3位。國民健康署自114年起擴大補助45至74歲民眾、及40至44歲有家族病史者，每兩年一次免費定量免疫法糞便潛血檢查，鼓勵民眾提早預防。

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