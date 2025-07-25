台灣首例以地易地護陸蟹 屏東後灣保育紀錄出書

動保團體今天舉行「屏東陸蟹，蟹謝您！！後灣以地易地保育實錄」新書發表會，介紹台灣首例「以地易地」保住陸蟹棲地，也是公私協力完成生態用地轉型的典範。

新書由台灣動物保護行政監督聯盟出版，記錄自2006年起，屬於墾丁國家公園範圍的屏東車城後灣，面對高級飯店開發案時，環團與社區共同提出「以地易地」的創新保育方案，在時任縣長潘孟安大力支持下，最終獲得開發業者正面回應與配合，成功保住全台最關鍵的陸蟹棲地，開創台灣首例由民間倡議、公私協力完成的生態用地轉型典範。

包括保育工作的學者、社區代表、環保團體共同見證新書發表。

動督盟執行長何宗勳說，這場保育運動具有多個重要意義，首先「制度創新典範」，後灣是台灣首例以「以地易地」成功保育棲地的案例，突破傳統保育與開發對立僵局，展現政策設計彈性與可能，為未來其他棲地衝突提供可行借鏡。

其次，何宗勳認為，這場保育行動集結環團、學者、社區與政府單位，並獲得開發業者配合，展現罕見的跨部門與跨角色合作，為台灣公私協力樹立了真實典範。

何宗勳說，後灣的陸蟹保育也是一場全球棲地保衛戰，因為後灣擁有全球單一密度最高的陸蟹族群，保育意義已超越地方，成為台灣在全球生物多樣性版圖上的重要據點，是生態外交的潛在資產。

另外，後灣的陸蟹保育提供地方創生契機，何宗勳表示，透過保育轉型發展社區導覽、青年返鄉與綠色旅遊，後灣從開發衝突的前線，轉身為永續生活的基地，實現保育與生計並行的地方願景。

何宗勳說，這本書不只是紀錄，更是教案，提供真實案例理解政策轉彎、制度調整與社會參與的關係，是推動永續與民主教育的寶貴素材，同時從對生命的敬重，到制度的翻轉，再到共好的實踐，這場保育運動也體現出台灣社會在困難中仍選擇信任、對話與堅持理想的深層價值。

何宗勳表示，書中有後灣陸蟹保護區29種陸蟹的圖鑑，民眾可按圖對照，提升國家公園保育永續的價值。

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