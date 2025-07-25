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天氣炎熱工人倒地送醫、老農熱昏 醫籲防熱衰竭

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖鄉昨天下午一名道路施工的工人突然熱暈，同伴趕緊通報消防隊送醫急救。圖／民眾提供
永靖鄉昨天下午一名道路施工的工人突然熱暈，同伴趕緊通報消防隊送醫急救。圖／民眾提供

天氣炎熱，彰化縣永靖鄉昨天下午一名道路施工工人突然熱暈，同伴趕緊通報消防隊送醫急救，搶救影音曝光讓人看了相當驚心，幸好經搶救後恢復意識已無大礙，近日彰化也曾有農民熱昏在路邊被即時發現，醫生提醒民眾，勿在烈日下工作太久，且要補充水份防止熱衰竭。　

根據氣象署資料，昨天下午彰化縣埔心鄉氣溫高達37.8度高溫，是全台最高溫的鄉鎮，而緊鄰的永靖鄉昨天下午約4點半就有一名年約４０歲的施工工人熱昏，民眾拍到在永靖鄉中山路施工路段，一名工人倒在馬路上，同伴急著幫他遞水降溫，進行CPR，並通報消防隊搶救。

消防隊獲報後到達現場救援時，該名工人已恢復意識，但因頭暈、腳抽筋，疑似熱衰竭，因此送員生醫院救治後，昨晚已出院。

埤頭鄉大湖村大湖路日前也有一名老農倒臥路旁被通報，原來是一名82歲的張姓老農到田間工作也因天氣炎熱而身體不適，幸好救護人員到場後老農也恢復意識，確認身體無礙，由中和派出所警員將他載送返家。

員榮醫療體系員榮醫院急診處主任朱偉岳表示，每年都有數起熱衰竭案件患者送醫，熱衰竭常發生於高溫、潮濕環境，尤其是戶外工作、運動或穿著不透氣衣物時，若未及時處理，可能進一步惡化為熱中暑，危及生命。

朱偉岳表示，預防熱衰竭要注意多喝水，即使不覺得渴也要適時飲水，且應避免含高糖飲料，否則還可能加速脫水。適當補充鹽分，長時間大量流汗者可適度補充運動飲料或電解質。避免中午高溫時段在烈日下做粗重工作，每工作40到60分鐘，應到陰涼處休息5到10分鐘。

朱偉岳說，若出現頭暈、噁心、心跳加快、大量出汗、皮膚濕冷等症狀，應立即停止工作。若發現有人因熱衰竭昏倒，應立即移至陰涼通風處，以濕毛巾或水降溫，小口多次給患者飲用水或電解質飲料，如果患者意識不清或無法自行飲水，應立即送醫。

熱衰竭

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