快訊

桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面曝光 香港航空班機疑轉錯方向

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

是你嗎？萊爾富統一發票頭獎獎落「這縣市」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
114年5～6月期統一發票萊爾富開出兩位20萬頭獎幸運兒，分別在萊爾富北縣樹興店、竹塹馬偕店（圖為示意圖，非本期中獎發票）。圖／萊爾富提供
114年5～6月期統一發票萊爾富開出兩位20萬頭獎幸運兒，分別在萊爾富北縣樹興店、竹塹馬偕店（圖為示意圖，非本期中獎發票）。圖／萊爾富提供

統一發票25日開獎，獎金頭獎20萬元中獎號碼為「49912232」、「73145004」，兩位幸運兒分別購買萊爾富49元早餐以及消費120元就中了20萬元，分別落在「北縣樹興店」以及位在新竹市東區「竹塹馬偕店」。

114年5-6月期統一發票25日開獎，獎金1,000萬元頭獎中獎號碼為「47406327」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「05579058」，3組頭獎的中獎號碼分別為「49912232」、「73145004」及「99174704」。萊爾富本期開出頭獎20萬元2組，萊爾富表示，這期5-6月幸運之神眷顧萊爾富的「北縣樹興店」以及位在新竹市東區「竹塹馬偕店」皆開出20萬元發票。萊爾富表示，其中1位幸運兒僅花56元購買萊爾富49元早餐以及茶葉蛋，就成為20萬元大獎的幸運得主。

萊爾富也提醒民眾，3-4月期仍有兩張大獎尚未兌領，其中1張為特別獎1,000萬元，出自高雄市大社區「大社鑫龍店」，消費金額僅39元，購買的是一瓶運動飲料900ml；另一張則為特獎200萬元，開出門市為桃園市觀音區「觀音大觀店」，得主僅花45元購買4°C柳橙汁，就成為百萬富翁。

消費 統一發票 萊爾富超商

延伸閱讀

花56元買早餐就中頭獎20萬！萊爾富5～6月統一發票開出兩位幸運兒

發票千萬獎 四張還沒領

5-6月發票明開獎 3-4月期發票4張千萬大獎未兌領 是你嗎？

義美沒在輸！「10元霜淇淋聖代」倒數2天　全家「霜淇淋、奶昔」買一送一

相關新聞

畫面曝光！桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面 香港航空班機疑轉錯方向

今天上午桃園國際機場發生飛機在滑行道「頭對頭」事件引發關注，上午11點08分，自香港飛抵台灣的香港航空HX252航班降落...

雨彈狂炸！北北基12縣市大雨特報 大雷雨轟這地區

受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(25)日北部、南部、宜蘭地區及嘉義山區有局部大雨發生的機...

花56元買早餐就中頭獎20萬！萊爾富5～6月統一發票開出兩位幸運兒

114年5～6月統一發票今天（7月25日）開獎，獎金1,000萬元中獎號碼為「47406327」、獎金200萬元的特獎中...

護病比獎勵金發放...衛福部籲醫院「專用」於護理人員 否則追討

護理人員出走，導致醫院無法開床，必須減少病床。衛福部照護司為留住護理人員，與醫護團體及各層級醫院代表協商後，訂定三班護病...

下週汽油估漲1到2角 95無鉛每公升可能達28.5元

美歐關稅談判仍未明朗，本週國際油價下跌，預估28日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.1到0.2元、柴油調漲0.1到0....

天氣炎熱工人倒地送醫、老農熱昏 醫籲防熱衰竭

天氣炎熱，彰化縣永靖鄉昨天下午一名道路施工工人突然熱暈，同伴趕緊通報消防隊送醫急救，搶救影音曝光讓人看了相當驚心，幸好經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。