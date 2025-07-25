是你嗎？萊爾富統一發票頭獎獎落「這縣市」

統一發票25日開獎，獎金頭獎20萬元中獎號碼為「49912232」、「73145004」，兩位幸運兒分別購買萊爾富49元早餐以及消費120元就中了20萬元，分別落在「北縣樹興店」以及位在新竹市東區「竹塹馬偕店」。

114年5-6月期統一發票25日開獎，獎金1,000萬元頭獎中獎號碼為「47406327」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「05579058」，3組頭獎的中獎號碼分別為「49912232」、「73145004」及「99174704」。萊爾富本期開出頭獎20萬元2組，萊爾富表示，這期5-6月幸運之神眷顧萊爾富的「北縣樹興店」以及位在新竹市東區「竹塹馬偕店」皆開出20萬元發票。萊爾富表示，其中1位幸運兒僅花56元購買萊爾富49元早餐以及茶葉蛋，就成為20萬元大獎的幸運得主。

萊爾富也提醒民眾，3-4月期仍有兩張大獎尚未兌領，其中1張為特別獎1,000萬元，出自高雄市大社區「大社鑫龍店」，消費金額僅39元，購買的是一瓶運動飲料900ml；另一張則為特獎200萬元，開出門市為桃園市觀音區「觀音大觀店」，得主僅花45元購買4°C柳橙汁，就成為百萬富翁。

商品推薦