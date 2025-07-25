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護病比獎勵金發放...衛福部籲醫院「專用」於護理人員 否則追討

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
為留住護理人員，衛福部照護司與醫護團體及各層級醫院代表協商後，訂定三班護病比制度，盼減輕護理師負荷，雖尚未入法強制要求，但發放三班護病比達標獎勵，去年3月至今年4月，已發放5.96億元。示意圖，本報資料照片。
為留住護理人員，衛福部照護司與醫護團體及各層級醫院代表協商後，訂定三班護病比制度，盼減輕護理師負荷，雖尚未入法強制要求，但發放三班護病比達標獎勵，去年3月至今年4月，已發放5.96億元。示意圖，本報資料照片。

護理人員出走，導致醫院無法開床，必須減少病床。衛福部照護司為留住護理人員，與醫護團體及各層級醫院代表協商後，訂定三班護病比制度，盼減輕護理師負荷，雖尚未入法強制要求，但發放三班護病比達標獎勵，去年3月至今年4月，已發放5.96億元，照護司副司長陳青梅表示，這筆獎勵金必須專款專用於醫護人員，要求醫院主動公開獎勵方式，否則會追回款項。

為建立醫院護理合理工作負荷，衛福部於112年啟動研商，歷經7個版本研議、醫院6個月三班護病比實際填報狀況，與醫護團體及各層級醫院代表共同協商訂定三班護病比制度，不過，陳青梅說，若要達到護病比要求，全台各級醫院合計還需聘僱7500人，經與相關團體取得共識，衛福部採取「獎勵先行」方式，鼓勵醫院補足護理人力。

三班護病比標準去年3月起實施，衛福部今年6月19日首次撥付各家醫院三班護病比達標獎勵，有27家醫院一毛未領到，其他醫院則依據達標情況，獲得獎勵金補助。陳青梅說，依照三班護病比達標醫院獎勵計畫，這筆獎勵金必須專款專用於護理人員，各醫院應依照護理流失情況，做出「差異性留任措施」，例如提供津貼較少的白班護理師獎勵等，最大化人力留任成效。

近期各家醫院陸續開始舉辦會議，討論獎勵金運用方式。陳青梅表示，醫院應主動於院內公開獎勵金分配方式，並向護理人員說明使用原則，這筆獎勵不可用於取代醫院原本就應核予護理人員的薪資及獎勵金，醫院若違反指定用途，衛福部將追回已核發款項，並公告醫院名稱，且將追究應負的法律責任。

衛福部健保署網站持續公開各醫院填報三班護病比資料，也透過「護助e起來」平台，各醫院應於7月底前回報達標獎勵金運用方式，後續將於平台公開各醫院資訊，強化資訊透明與社會監督，並辦理不定期稽核，確保款項運用符合計畫規定。如護理人員有獎勵相關爭議，可透過「護理職場爭議通報平台」申訴通報（網址：https://nhplatform.mohw.gov.tw/mp-1.html）。

護病比 衛福部 醫護人員

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