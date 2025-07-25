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新北捷運導入AI提升服務 攜手專家力推軌道國產化

中央社／ 新北25日電

新北市政府捷運工程局今天表示，持續發展國車國造與機電系統國產化，邀集產、官、學界專家參與討論，另外，也將AI技術導入營運中路線的硬體設施，致力提升服務。

新北捷運工程局發布新聞稿說明，今天舉辦「汐止東湖線捷運獨立查證與確證制度及實務研討會-鐵道系統國產化」，邀請國內產、官、學界專家參與討論，協助掌握自主技術、提升研發量能、強化工程驗證並建立第三方驗證體系。

新北市捷運局長李政安表示，為了厚植國內廠商自主研發與自製生產的技術能力，新北捷運推動國車國造，讓國產化比例持續提升，淡海輕軌國產化比例22%，安坑輕軌則已大幅提升達42%。

李政安說，對於接下來的中運量捷運汐東線、泰板輕軌、五泰輕軌、八里輕軌等建設，也會再提升國產化比例，帶動國內產業發展。

李政安也提及，隨著人工智慧（AI）辨識技術日益精進，新北捷運局將AI技術導入營運中路線的硬體設施，像是淡海輕軌淡金北新站至新市一路站間的智慧提速，透過電報碼儲存裝置修改最高速限達60公里，全程來回行駛時間可縮短2分鐘。

另外，路口號誌智慧調控，透過AI影像即時辨識路口車流狀況，自動啟動綠燈延長、紅燈截斷等控制號誌，根據實測結果，停等機率大幅降低9成，提升列車整體通行速率。

李政安透露，淡海及安坑輕軌高架車站，6月底完成設置AI友善智慧叫梯服務，無須觸碰按鍵，讓行動不便者與推嬰兒車民眾等候電梯時便捷安全，這項服務近期將正式啟用。

新北捷運 安坑輕軌

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