燈會盼吸國際旅客 阿里山福森號擬供保留座

阿里山林鐵是不少旅客到阿里山必搭交通工具，明年台灣燈會在嘉義縣舉行，觀光署說，台灣燈會期間，研議將觀光列車福森號保留一定比例座位給國際觀光客，但仍待討論。

交通部觀光署自今天起一連2天，在台北車站一樓大廳舉辦「仲夏．來阿里山！」活動，現場匯聚43家在地優質品牌，結合旅遊、購物、體驗與互動的城市山林市集，邀請民眾一站體驗阿里山「食、宿、遊、購、行」。

阿里山是國際知名觀光旅遊景點，日出、雲海、森林、鐵道、晚霞，都是必朝聖的5大奇景，紐約時報先前公布2025年全球值得去的52個地方，阿里山排名第19。

明年3月台灣燈會將在嘉義縣舉行，為能行銷台灣，觀光署副署長黃荷婷今天出席記者會接受中央社記者訪問時表示，希望結合景點和大型活動方式，吸引更多國際觀光客來台，研議期間限定保留阿里山林業鐵路如觀光列車福森號座位給國際旅客。

不過，她強調，後續還需與農業部、委外廠商討論，也會考量盡量不影響台灣民眾旅遊安排。

黃荷婷表示，明年台灣燈會期間會有國外旅行社和媒體來台，屆時規劃結合代表性鐵道旅遊，到著名的阿里山景點，希望有助後續行銷推廣，吸引觀光客來台、進而消費，帶動「食、宿、遊、購、行」產業發展。

商品推薦