快訊

桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面曝光 香港航空班機疑轉錯方向

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

燈會盼吸國際旅客 阿里山福森號擬供保留座

中央社／ 台北25日電

阿里山林鐵是不少旅客到阿里山必搭交通工具，明年台灣燈會在嘉義縣舉行，觀光署說，台灣燈會期間，研議將觀光列車福森號保留一定比例座位給國際觀光客，但仍待討論。

交通部觀光署自今天起一連2天，在台北車站一樓大廳舉辦「仲夏．來阿里山！」活動，現場匯聚43家在地優質品牌，結合旅遊、購物、體驗與互動的城市山林市集，邀請民眾一站體驗阿里山「食、宿、遊、購、行」。

阿里山是國際知名觀光旅遊景點，日出、雲海、森林、鐵道、晚霞，都是必朝聖的5大奇景，紐約時報先前公布2025年全球值得去的52個地方，阿里山排名第19。

明年3月台灣燈會將在嘉義縣舉行，為能行銷台灣，觀光署副署長黃荷婷今天出席記者會接受中央社記者訪問時表示，希望結合景點和大型活動方式，吸引更多國際觀光客來台，研議期間限定保留阿里山林業鐵路如觀光列車福森號座位給國際旅客。

不過，她強調，後續還需與農業部、委外廠商討論，也會考量盡量不影響台灣民眾旅遊安排。

黃荷婷表示，明年台灣燈會期間會有國外旅行社和媒體來台，屆時規劃結合代表性鐵道旅遊，到著名的阿里山景點，希望有助後續行銷推廣，吸引觀光客來台、進而消費，帶動「食、宿、遊、購、行」產業發展。

阿里山 台灣燈會 觀光列車

延伸閱讀

遊覽車阿里山卡彎向警求救 33遊客驚恐2小時脫困

越南下龍灣船難增至37死 我觀光署：船上無台灣遊客

全台最高海拔看片體驗 阿里山星空電影院8/2登場

阿里山達邦公路巨石掉落已搶通 須小心通行

相關新聞

統一發票開獎幸運兒 全聯買吐司中200萬、萊爾富買早餐中20萬

統一發票開獎，全聯福利中心本期統一發票開出1張特獎，特獎開在台南中華西門市，超幸運中獎者僅消費45元購買READ BRE...

畫面曝光！桃機驚現「飛機頭對頭」對峙畫面 香港航空班機疑轉錯方向

今天上午桃園國際機場發生飛機在滑行道「頭對頭」事件引發關注，上午11點08分，自香港飛抵台灣的香港航空HX252航班降落...

雨彈狂炸！北北基12縣市大雨特報 大雷雨轟這地區

受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(25)日北部、南部、宜蘭地區及嘉義山區有局部大雨發生的機...

花56元買早餐就中頭獎20萬！萊爾富5～6月統一發票開出兩位幸運兒

114年5～6月統一發票今天（7月25日）開獎，獎金1,000萬元中獎號碼為「47406327」、獎金200萬元的特獎中...

護病比獎勵金發放...衛福部籲醫院「專用」於護理人員 否則追討

護理人員出走，導致醫院無法開床，必須減少病床。衛福部照護司為留住護理人員，與醫護團體及各層級醫院代表協商後，訂定三班護病...

花45元買吐司中200萬！全聯本期發票大獎幸運兒在台南這門市

你中獎了嗎？財政部稍早公布了114年5、6月份統一發票得獎號碼，全聯福利中心本期統一發票共開出1張特獎，特獎開在台南中華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。