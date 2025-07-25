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衛福部頒發衛生福利專業獎章 陽明交大特聘教授楊振昌等23人獲獎

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
衛福部舉辦12周年部慶，台大社工系名譽教授林萬億、陽明交通大學科技與社會研究所前副教授林宜平與台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌等23人獲衛生福利專業獎章肯定、衛福部科技發展組技監劉明勳等11人為衛福部模範公務人員，皆獲表揚並接受頒獎。圖／台北榮總提供
衛福部舉辦12周年部慶，台大社工系名譽教授林萬億、陽明交通大學科技與社會研究所前副教授林宜平與台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌等23人獲衛生福利專業獎章肯定、衛福部科技發展組技監劉明勳等11人為衛福部模範公務人員，皆獲表揚並接受頒獎。圖／台北榮總提供

衛福部日前舉辦12周年部慶，台大社工系名譽教授林萬億、陽明交通大學科技與社會研究所前副教授林宜平與台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌等23人獲衛生福利專業獎章肯定、衛福部科技發展組技監劉明勳等11人為 衛福部模範公務人員，皆獲表揚並接受頒獎。

衛福部12周年部慶於七月廿三日舉行，衛福部長邱泰源與前副總統陳建仁、監察院前院長張博雅、生技中心董事長涂醒哲等，共同頒發114年衛生福利專業獎章並表揚模範公務人員，表彰對衛福領域有貢獻的專業人士及衛福部優秀同仁。

楊振昌也是陽明交通大學醫學院環境與職業衛生研究所特聘教授，其致力推動食品衛生政策與法規，促進產官學合作，提升國家食品安全的貢獻，獲得衛生福利專業獎章表揚。劉明勳歷練涵蓋疫情應變、醫療救護強化與科技政策規劃，展現專業與奉獻精神。從SARS到COVID-19疫苗、藥品審查，皆具關鍵影響力。

邱奉源感謝所有得獎人，且對他們在衛福領域的無私付出、積極投入與卓越績效表示感動，並期許未來持續與民間攜手，共同打造健康臺灣。

●114年衛生福利專業獎章與模範公務人員表揚名單

https://www.mohw.gov.tw/cp-7176-83183-1.html

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任、陽明交通大學醫學院環境與職業衛生研究所特聘教授楊振昌，致力推動食品衛生政策與法規，促進產官學合作，提升國家食品安全的貢獻，獲得衛生福利專業獎章表揚。圖／台北榮總提供
台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任、陽明交通大學醫學院環境與職業衛生研究所特聘教授楊振昌，致力推動食品衛生政策與法規，促進產官學合作，提升國家食品安全的貢獻，獲得衛生福利專業獎章表揚。圖／台北榮總提供

衛福部 醫學院

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