聽新聞
0:00 / 0:00
衛福部頒發衛生福利專業獎章 陽明交大特聘教授楊振昌等23人獲獎
衛福部日前舉辦12周年部慶，台大社工系名譽教授林萬億、陽明交通大學科技與社會研究所前副教授林宜平與台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌等23人獲衛生福利專業獎章肯定、衛福部科技發展組技監劉明勳等11人為 衛福部模範公務人員，皆獲表揚並接受頒獎。
衛福部12周年部慶於七月廿三日舉行，衛福部長邱泰源與前副總統陳建仁、監察院前院長張博雅、生技中心董事長涂醒哲等，共同頒發114年衛生福利專業獎章並表揚模範公務人員，表彰對衛福領域有貢獻的專業人士及衛福部優秀同仁。
楊振昌也是陽明交通大學醫學院環境與職業衛生研究所特聘教授，其致力推動食品衛生政策與法規，促進產官學合作，提升國家食品安全的貢獻，獲得衛生福利專業獎章表揚。劉明勳歷練涵蓋疫情應變、醫療救護強化與科技政策規劃，展現專業與奉獻精神。從SARS到COVID-19疫苗、藥品審查，皆具關鍵影響力。
邱奉源感謝所有得獎人，且對他們在衛福領域的無私付出、積極投入與卓越績效表示感動，並期許未來持續與民間攜手，共同打造健康臺灣。
●114年衛生福利專業獎章與模範公務人員表揚名單
https://www.mohw.gov.tw/cp-7176-83183-1.html
🌀最新颱風動態
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言