花56元買早餐就中頭獎20萬！萊爾富5～6月統一發票開出兩位幸運兒

114年5～6月統一發票今天（7月25日）開獎，獎金1,000萬元中獎號碼為「47406327」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「05579058」，3組頭獎的中獎號碼分別為「49912232」、「73145004」及「99174704」。萊爾富開出兩位頭獎幸運兒，分別花56元購買萊爾富49元早餐以及茶葉蛋以及消費120元就中了20萬元。萊爾富也提醒民眾，3～4月統一發票仍有兩張大獎尚未兌領，包括高雄「大社鑫龍店」的1,000萬元特別獎、桃園「觀音大觀店」的200萬元特獎，兌獎期限進入倒數，快拿發票再對一次！

萊爾富本期開出頭獎20萬元2組，幸運之神眷顧萊爾富的「北縣樹興店」以及位在新竹市東區「竹塹馬偕店」，其中1位幸運兒僅花56元購買萊爾富49元早餐以及茶葉蛋，就成為20萬元大獎的幸運得主。

除了本期開出大獎外，萊爾富也提醒民眾，今年3～4月仍有兩張發票尚未兌領，其中1張為特別獎1,000萬元，出自高雄市大社區「大社鑫龍店」，消費金額僅39元、購買一瓶運動飲料900ml；另一張則為特獎200萬元，開出門市為桃園市觀音區「觀音大觀店」，得主僅花45元購買4°C柳橙汁，就成為百萬富翁。 114年5～6月期統一發票萊爾富開出兩位20萬頭獎幸運兒。圖／萊爾富提供

商品推薦