聽新聞
0:00 / 0:00
花56元買早餐就中頭獎20萬！萊爾富5～6月統一發票開出兩位幸運兒
114年5～6月統一發票今天（7月25日）開獎，獎金1,000萬元中獎號碼為「47406327」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「05579058」，3組頭獎的中獎號碼分別為「49912232」、「73145004」及「99174704」。萊爾富開出兩位頭獎幸運兒，分別花56元購買萊爾富49元早餐以及茶葉蛋以及消費120元就中了20萬元。萊爾富也提醒民眾，3～4月統一發票仍有兩張大獎尚未兌領，包括高雄「大社鑫龍店」的1,000萬元特別獎、桃園「觀音大觀店」的200萬元特獎，兌獎期限進入倒數，快拿發票再對一次！
萊爾富本期開出頭獎20萬元2組，幸運之神眷顧萊爾富的「北縣樹興店」以及位在新竹市東區「竹塹馬偕店」，其中1位幸運兒僅花56元購買萊爾富49元早餐以及茶葉蛋，就成為20萬元大獎的幸運得主。
除了本期開出大獎外，萊爾富也提醒民眾，今年3～4月仍有兩張發票尚未兌領，其中1張為特別獎1,000萬元，出自高雄市大社區「大社鑫龍店」，消費金額僅39元、購買一瓶運動飲料900ml；另一張則為特獎200萬元，開出門市為桃園市觀音區「觀音大觀店」，得主僅花45元購買4°C柳橙汁，就成為百萬富翁。
🌀最新颱風動態
▪️三颱鼎立！「路徑天女散花」避開台灣 專家提醒：天氣仍不穩
▪️今年首次3颱並存 范斯高外圍環流衝擊北、宜 明天輪到中南部
▪️范斯高、竹節草有「藤原效應」 吳德榮：今明雙颱環伺 下周中南部多雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言