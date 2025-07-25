早產兒染RSV半數得插管 未滿1歲幼兒可回診補打單株抗體

我國雖然面臨少子化，出生率持續下降，但早產兒比率在十年內卻增加了1.8%。每年約有1000名嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒（RSV）住院，其中早產兒一旦感染風險特別高，易重症、插管，健保署自今年6月起擴大RSV單株抗體的健保給付，讓胎齡33至36周出生的早產兒可免費施打，以提升保護力。

據國健署最新統計，2023年出生未滿37周的早產發生率為10.88%，等於每10個新生兒就有1個是早產兒，而疾管署的統計顯示，2023年RSV確診人數為2021年的4.3倍，每年有超過1000位嬰幼兒因RSV住院，而早產兒一但感染重症、住院率都比足月兒高。

早產兒基金會董事張宏洋指出，RSV是導致早產兒急性下呼吸道感染的主要病毒之一，45%的早產兒曾感染過。他補充，出生後3個月內的早產兒若感染RSV，有7成需住進加護病房，5成甚至需要插管治療，且未來也更容易罹患氣喘。

他分享一名僅胎齡34周的早產女嬰蔡小妹（化名），在出生滿1個月、仍在月子中心時因感染RSV，出現流鼻涕、咳嗽、喘鳴聲與發紺發黑等症狀，家屬緊急送醫急診，但情況嚴重，女嬰必須進入加護病房接受插管治療，住院七天後才逐漸好轉。

健保署署長石崇良指出，全年約有20萬人感染RSV而住院，其中9歲以下兒童占近10萬人，顯示幼童風險高；尤其早產兒風險更大，因此新生兒的照護不容忽視。若兒童因感染RSV而住院，單次醫療費用最高可達20萬元。為健保署於今年6月擴大RSV單株抗體的給付對象，從原本僅給付33周以下早產兒，擴大至胎齡未滿37周者，預估新增超過4000名早產兒受惠，單株抗體總經費約為5億元。

台灣新生兒科醫學會秘書長林明志說，RSV感染住院的高峰多發生於新生兒出生後3至6個月之間，現在並無專門治療藥物，單株抗體是有實證的預防藥物。

台灣新生兒科醫學會常務理事彭純芝呼籲，凡符合健保給付條件、胎齡未滿36周，且尚未滿1歲的早產兒，應盡速回診接種RSV單株抗體。

林明志表示，RSV感染住院的高峰多發生於新生兒出生後3至6個月之間，特別是33至35週的早產兒，住院時間往往超過一周。RSV單株抗體對胎齡32至35周的早產兒而言，施打可降低約80%的RSV相關住院風險。

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