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下週汽油估漲1到2角 95無鉛每公升可能達28.5元

中央社／ 台北25日電
台灣中油將於27日中午12時正式公布實際油價調整金額。(本報資料照片)
台灣中油將於27日中午12時正式公布實際油價調整金額。(本報資料照片)

美歐關稅談判仍未明朗，本週國際油價下跌，預估28日凌晨零時起，汽油每公升調漲新台幣0.1到0.2元、柴油調漲0.1到0.2元。

依照預測，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.9元或27元、95無鉛汽油每公升28.4元或28.5元、98無鉛汽油每公升30.4元或30.5元、超級柴油每公升25.7或25.8元。

累算至7月24日，浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）為70.57美元，較上週70.64美元下跌0.07美元。本週新台幣兌美元匯率為29.408元，較上週29.366元貶值0.042元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.8元，柴油調漲0.5元。

若考量油價可能達平穩措施門檻，綜合計算後，估汽油每公升調漲0.1到0.2元、柴油調漲0.1到0.2元。台灣中油將於27日中午12時正式公布實際調整金額。

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