雨彈狂炸！北北基12縣市大雨特報 大雷雨轟這地區

受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(25)日北部、南部、宜蘭地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

氣象署下午也針對北北基、桃竹苗、南高屏、嘉義縣、宜蘭縣等12縣市發布大雨特報。其中屏東縣恐有大雷雨，將持續至下午4時止。

氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。 氣象署表示，今(25)日北部、南部、宜蘭地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。圖／氣象署提供

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