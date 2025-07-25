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未成年對父母施暴近7成有身心症狀 他罹ADHD家暴單親母遭通報5次

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
15歲國中畢業學生阿華，從小就有輕度智能障及ADHD診斷，且父母離異，與母親、外公及外婆同住，中學時期開始出現偷竊、拒學、網路成癮等情況，後續對家人吼叫、丟擲物品，被通報為家暴加害人。示意圖／AI生成
15歲國中畢業學生阿華，從小就有輕度智能障及ADHD診斷，且父母離異，與母親、外公及外婆同住，中學時期開始出現偷竊、拒學、網路成癮等情況，後續對家人吼叫、丟擲物品，被通報為家暴加害人。示意圖／AI生成

衛福部委託學者研究，發現子女毆打父母的「未成年人傷害直系尊親屬」案件，近7成兒少有身心狀況，且注意力不足過動症（ADHD）占比最高。15歲國中畢業學生阿華，從小就有輕度智能障及ADHD，因父母離異，與母親和家中長輩同住，中學開始出現偷竊、拒學、網路成癮等，後續對家人吼叫、丟擲物品，被通報為家暴加害人。

阿華因對母親與長輩施暴，被通報逾5次，由家防中心處理，其中一次因持刀揮舞，在家人報警後被送至醫院收治。高雄市家防中心社工督導吳汶芳表示，家防中心社工至學校討論案情後，協助阿華母親申請通常保護令，並舉辦跨網絡討論會，聯繫警政、社政研擬方案，他目前仍定期回診、穩定用藥，並接受個別心理輔導等資源。

根據研究，深入分析194位未成年人傷害直系尊親屬案件，發現超過67.5%兒少加害人具有特殊身心狀況，若區分加害人年紀，以國小階段相對嚴重，占比達8成。依身心狀況類別，占比最高者為AHDH占22.7%，其次為泛自閉症障礙占17.8％、有自殺意念或行為占16.4%、情緒障礙及妥瑞氏症均占4.4%。

三總北投分院兒童心智科主治醫師鄒輝穎舉例，中重度自閉症個案，學齡時期出現社交互動困難，寒暑假、過年期間，學校放假、特教資源無法介入協助，是暴力發生高風險時機；亞斯伯格等隱性自閉症，病童至中高年級，無法因應複雜人際互動情境，加上性荷爾蒙分泌，導致暴力發生；ADHD盛行率高，但不是每位個案都會成為施暴者，但其衝動特質，結合特定情境仍會發生暴力案件。

研究也指出，37.1%未成年人傷害直系尊親屬案件中的尊親屬，即父母、祖父母等，有未診斷身心議題、自殺意念及自殺行為，以及精神疾病等特殊情況。鄒輝穎表示，其背後原因包括因受暴陷入負面循環，導致情緒焦慮，必須透過醫療、社政跨專業合作，釐清個案及案家現況與需求，才有助對症下藥，解決個案家中暴力問題。

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