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輕症不去假日輕急症中心 反而直奔急診 新制上路部分負擔擬加計

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良說明「假日輕急症中心」規畫。記者李青縈／攝影
健保署長石崇良說明「假日輕急症中心」規畫。記者李青縈／攝影

為減緩急診壅塞，健保署陸續推出門診靜脈抗生素注射、在宅急症等措施分流人潮，日前再拋出「假日輕急症中心」構想，希望緩解假日輕症病患無處就醫困擾。健保署長石崇良表示，後續將搭配部分負擔調整，讓輕症到急診收費提高，「假日輕急症中心」降低，提高民眾利用誘因。

「假日輕急症中心」構想來自於歐美國家的「Urgent Care Center（UCC）」，石崇良說，目的是要有效分散不需住院的輕症患者，也就是急診檢傷分類中第四至五級病患，避免壅塞醫院急診資源。先優先針對針對部分急診壅塞嚴重的醫院，例如六都地區的雙北、高雄、台南等地區，預計在年底試辦，以因應明年連假天數增加，以及農曆年假長的挑戰。

石崇良說，基層診所平常開診率不錯，禮拜六開診率約有80%，但到了禮拜天僅剩15至20%。民眾若有發燒、腹瀉、小外傷等需求，雖然不是重症，但是仍是急著需要處理，只好到醫院急診；目前急診病患中有兩成都是第四級和第五級檢傷分類的輕症患者。

為避免讓救治「急重」病人的急診資源被分散，提高治療效率，健保署研擬使用總額的「其他部門」預算，編列「假日輕急症中心」所需費用。石崇良說，將採用與基層醫師合作的方式，可能使用輪值支援模式，類似IDS（山地離島地區醫療給付效益提昇計畫）模式，甚至搭配遠距照會等形式，希望分流輕症民眾不要到急診，而前往「假日輕急症中心」。

石崇良說，假日輕急症中心上路後，健保署擬重新設計「部分負擔」收取方式；假日輕急症中心收費會不會比照診所，會根據基本設施服務收費。至於輕症到急診就醫者，收費會增加，希望鼓勵民眾到假日輕急症中心。

石崇良表示，試辦計畫第一目標是緩解急診壅塞，第二則是希望解決患者假日無診可看的狀況。屆時上路挑選地點可能會選擇週末閒置的診所、衛生所或健康中心等據點，避免新建場地的高成本與時間壓力。

輕症 健保署 石崇良

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