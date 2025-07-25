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年花3457億照顧失智症 長照3.0擬於全台5千處據點推早篩

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德說，失智症照護從早期篩檢治療，至社區照顧必須並重，長照3.0研擬修訂更完善的篩檢機制，未來將結合社家署社區關懷據點為民眾篩檢，以便早期發現，銜接相關資源。記者林琮恩／攝影
衛福部次長呂建德說，失智症照護從早期篩檢治療，至社區照顧必須並重，長照3.0研擬修訂更完善的篩檢機制，未來將結合社家署社區關懷據點為民眾篩檢，以便早期發現，銜接相關資源。記者林琮恩／攝影

高齡化趨勢嚴峻，衛福部統計，截至2024年我國65歲以上失智人口為35萬人，盛行率8%，預估至2061年，累計人數將達88萬人。衛福部次長呂建德說，失智症照護從早期篩檢治療，至社區照顧必須並重，長照3.0研擬修訂更完善的篩檢機制，未來將結合社家署社區關懷據點為民眾篩檢，以便早期發現，銜接相關資源，且健保署已著手研擬失智症早期藥物納入給付。

呂建德今天出席台灣醫界聯盟「阿茲海默症論壇」時說，失智症帶來驚人經濟負擔，根據台灣失智症協會估算，照顧一位失智者，平均花費高拿1392萬台幣，社會每年因此付出超過3457億元，相當於我國健保年度預算的一半，這還未計入難以量化的隱形代價，失智者家庭與照顧者付出，並承擔情緒與經濟壓力，為此，政府推動「失智症防治照護政策綱領暨行動方案2.0」，從不同面向協助失智者。

衛福部統計，截至2024年底，失智者獲得診斷並接受服務者達67.61%，超過23.9萬失智家庭獲得支持，38.39％民眾具備對失智症正確認知。呂建德說，失智症照護與癌症等疾病照護類似，分為早期篩檢、鑑定評估、藥物治療3大階段，目前最重要的是盡快篩出有失智症狀者，全球已有2項失智症藥物可用於治療。

呂建德說，第一線工作人員反應，失智症篩檢量表有精進空間，長照3.0計畫中，將強化失智症量表設計，並研擬利用既存的社政網絡，包括社家署主責，全台近5千處社區關懷據點，以及國健署轄下健康社區等作為篩檢場域，鼓勵民眾就近篩檢，多項研究顯示，若透過早期篩檢，可延緩失智者失能曲線，避免失智症一下就從最輕的第1級，惡化至第4級，徒增病家照護負擔。

「失智症有年輕化趨勢，除篩檢治療外，如何強化家庭支持是一大重點。」呂建德表示，早期篩檢早出失智者後，他們在社區會面臨就業、照顧、醫療等問題，失智者社區照護最佳典範為荷蘭「失智村」，讓失智者待在同一區域提供照護，但這成本太高，衛福部目前策略是宣導早期篩檢，並針對出現失智徵兆者，強化其社會互動，透過增加語言互動，強化早期失智者認知功能。

失智症 呂建德 衛福部

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