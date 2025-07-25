載不到5人！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

國光客運陷入財務困難，並打算停駛14條虧錢路線。國光客運總經理任季男今證實，公司自疫情以來累積向銀行貸款約30億元，雖持續正常還款，但疫後客源未回流，每月的資金支出壓力約為1.4億元，目前公司營收接近打平，但仍受限於過款壓力。

他解釋，盤點最嚴重虧損來自14條公路與國道客運路線，每年共虧損約1.9億元，尤以南部路線虧損嚴重，平均每趟次不到10人，甚至5人以下，已與主管機關開會協調，希望盡快停駛。

任季男說，公司自疫情以來累積向銀行貸款約30億元，目前已還款部分，餘額剩下約20多億元，每月的資金支出壓力約為1.4億元，包含油錢約5000萬元、人事、租金、廠站、行政等其他支出約7000萬元等。他說，公司目前營收接近打平，已達到一定程度的收支平衡，但仍受限於過去累積貸款壓力。

任季男表示，經盤點後，最嚴重虧損來自14條公路與國道客運路線，每年共虧損約1.9億元，部分班次載客率極低，有時單趟僅載5人以下，已與主管機關（如公路局）開會協調兩次，雙方共識是優先處理這14條路線，朝向建議停駛方向，同時也另有考慮與其他重疊業者整併或改由其他業者代駛。

任季男說，目前評估14條高虧損路線若停駛後，可讓資金運用趨於平衡，同時他也強調，這14條路線中，其中有2調目前僅國光客運營運，都是屏東的一般公路客運路線，目前已有協調屏東在地業者願意接手，其他路線都有現有業者營運中，對旅客衝擊不大。他也說，停駛路線可能最快8、9月就停駛，將視主管機關與地方政府配合情況決定。

對於先前傳出國光拖欠薪資一事，任季男說，下個月薪資可以如期發放，可仍倚賴補貼撥款能否按時預撥，目前每月固定支出約為1億至2億元不等，若補貼不及時撥付，資金壓力將迅速累積，長期以來都是「先營運、後報帳、再請款」，造成資金空窗期，所幸公路局從今年開始改為每2個月預撥一次款項，減輕業者壓力，也希望地方政府目前一年兩期的補貼方式可以調整，否則企業需自籌或向銀行借款因應流動資金缺口。

交通部公路局表示，對於國光客運公司財務狀況，公路局已積極密切了解掌握，由台北區監理所以設立各項預控檢核點方式，隨時了解國光客運公司薪資發放及車輛正常行駛進度，該公司相關補助款均依程序以最快速度發放，同時訂定疫後融資信用貸款作業要點提供客運業者財務改善，並對國光客運公司所提路線及場站開源節流措施進行檢討協助，共同維持國光客運公司路線正常經營維持民行不中斷。

有關國光客運公司擬停駛14條盈虧路線，公路局將優先針對高雄墾丁6條路線強制進行階段性部分路線整併，其餘8條中長途南部路線，公路局將進一步與國光客運公司討論路線及處理方式，並以維持相關路線不影響原有運輸服務為前提。

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