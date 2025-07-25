AI取代醫師？兒科醫：AI不擅處置患者情緒 但X光判讀是「強大助力」
「我並不否定AI，我自己也用它來判讀X光、輔助評估病情，有時候它的確比我快、比我準」，兒科醫師林思偕在社群平台發文指出，他認為AI無法判斷病人的內心狀況、不會哄病人，也感受不到病人表達謝意時，內心疲憊被融化的感覺。但是對於林思偕而言，AI協助判讀X光的功能，可以快速篩查大量資料影像，成為「強大助力」。
兒科醫師林思偕在個人臉書專頁「林思偕」發文表示，他想像不久的將來，一座座標示「即時醫生」的亭子，也許會出現在街上。
林思偕更仔細地描述他的想像，「即時醫生」的亭子裡，一道語調平穩的機器人聲音，對於持續咳嗽的病人，即時地說出病人年齡、身高、體重，便宣布對方咳嗽症狀為氣喘，開出支氣管擴張劑。
但是，林思偕也點出，現今他「還在這裡」，向病患的家長解釋健保APP上的檢查、檢驗結果，並化解家長焦慮。
AI除了不能解釋檢查與檢驗結果、化解病患家屬焦慮之外，林思偕也補充其他AI做不到的事情：不會判斷孩子安靜狀態下潛藏的危機；不會在孩子打針時進行哄騙，以試圖緩解其疼痛；也無法像他一樣認為，即使醫治的是孩子本人，但醫師還是得聽取其家長的話。
林思偕還指出，AI感受不到被病癒的孩子抱住的喜悅，同時也體會不了收到病患的感謝卡時，疲憊的心被融化的感受。
不過林思偕解釋，他並不否定AI，不僅平時會用AI判讀X光、輔助評估病情，有時感受上也認為，AI能比較快跟準地評估病患狀況。
林思偕說明，AI的判讀X光功能，可以幫助醫師快速篩查大量資料影像，降低漏診率，更多的時間可以讓醫師專注在與病患的溝通、情感支持。
林思偕於文末表示，醫師同時要持續學習新技術之外，也要抱有理解病人、陪伴家屬的心，以實踐兼具精準與溫度的醫療。
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