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立榮航空再添19架 ATR 新機 2032年前完成機隊更新

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
立榮航空董事長林志忠(右二)與ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude(左二)共同簽署19架ATR 72-600新機採購合約，邀請交通部部長陳世凱(右一)及ATR資深副總裁暨商務長Alexis Vidal(左一)共同見證。業者提供
立榮航空董事長林志忠(右二)與ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude(左二)共同簽署19架ATR 72-600新機採購合約，邀請交通部部長陳世凱(右一)及ATR資深副總裁暨商務長Alexis Vidal(左一)共同見證。業者提供

立榮航空25日於台北寒舍艾美酒店隆重舉行「立榮航空ATR新機採購簽約記者會」，由立榮航空董事長林志忠與法國Avions de Transport Régional(ATR)飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約。本次交易金額達4.37億美元，額外保留3架航機採購選擇權，為立榮航空國內線經營布局與永續發展的重要里程碑。

林志忠表示：「立榮航空在國內航線的市占率近6成，除了商務及觀光旅客外，更是離島鄉親回家探親及就醫的重要運輸工具。立榮航空為台灣首度引進ATR航機的航空公司，自2012年迄今已累積13年豐富的營運經驗，為了維持機隊年輕化與航機的高派遣率，進一步提升整體營運效益及市場競爭力，新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。隨著機隊陸續汰舊換新，2029年ATR機隊將會達19架，比現今機隊多出5架，可增加航班並優化時刻，回應鄉親有高密度班機的期望，未來若遇天候不良或各縣市有大型活動時，也可提高機隊靈活調度，以因應旅客運輸需求」。

立榮航空指出，此次採購的ATR72-600客機，是目前全球最暢銷的渦輪螺旋槳客機，累積交付超過1,900架，服務於200家航空公司、1,300個機場及2,095條航線。ATR機型擁有低維修成本和高運營效率，符合國內線集客量與頻密度的特性。新機配備PW127XT新型發動機，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，展現出卓越的節能減碳與營運效益；在客艙設計方面，ATR72-600升級全新空調淨化系統與符合人體工學的座椅設計，為旅客帶來更舒適的飛行體驗；座位數改採72人座配置，除了維持寬敞舒適的乘坐空間，每班機可增加3%的服務能量。

立榮航空特別推出「賀!簽新機·購票好時機」國旅限定優惠，自2025年7月29日起限時19天，機票最低1,419元起，邀請旅客一起來探索台灣各航點蘊藏的獨特魅力。

立榮航空是國內線航班最密集的航空公司，擁有16條國內航線，每週飛航超過700個班次，是離島與東部交通最重要的空中橋樑。

航線 立榮航空

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