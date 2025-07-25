立榮航空簽署19架ATR 72-600新機採購合約 強化國內航網布局
立榮航空今日於台北寒舍艾美酒店舉辦「ATR新機採購簽約記者會」，正式與法國飛機製造商Avions de Transport Régional（ATR）簽署19架ATR 72-600客機採購合約，合約總金額達4.37億美元，並保留3架選購權。此次活動由立榮航空董事長林志忠與ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude代表簽約，交通部部長陳世凱、ATR資深副總裁暨商務長Alexis Vidal及民航局局長何淑萍等貴賓出席見證，展現政府對離島與東部空運發展的高度重視。
立榮航空表示，此批新機將於2027年起陸續交付，預計2032年前全數完成引進，屆時ATR機隊將增至19架，較現有機隊增加5架，可望有效提升航班密度、優化時刻安排，並強化因應天候、特殊活動等彈性調度能力。
立榮航空董事長林志忠指出，立榮目前國內航線市占率近六成，為離島地區民眾返鄉探親與就醫的重要交通工具。自2012年起引進ATR機型以來，累積13年營運經驗，新一代機隊導入將進一步提升營運效率與市場競爭力。
ATR執行長Nathalie Tarnaud Laude則表示，立榮航空持續深耕在地，提供穩定且便捷的航班服務，此次合作再次展現ATR在區域航空領域的價值與承諾。
此次新採購的ATR 72-600為全球銷量最高的渦輪螺旋槳客機，累計交付超過1900架，現役於200家航空公司、服務1300個機場與超過2000條航線。新機採用PW127XT新型引擎，提升3%燃油效率、降低20%維修成本，並搭載升級版空調系統與人體工學座椅，座位數調整為72席，每班服務能量提升約3%，同時兼顧節能與舒適。
為慶祝簽約，立榮航空同步推出「賀！簽新機·購票好時機」限時國旅優惠，自7月29日起連續19天，單程機票最低1419元起，邀請旅客探索台灣之美。更多詳情可至立榮航空官網或App查詢。
立榮航空為國內航班最密集的航空公司，經營16條航線、每週逾700班次，十度榮獲交通部民航局「金翔獎」國內線定期航線組第一名。未來將持續以「安全」與「服務」為核心，精進營運品質，打造值得信賴的國內飛航品牌。
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