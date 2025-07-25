HYUNDAI 開轟送萬 攜手統一獅打造棒球狂潮

中華職棒統一7-ELEVEn獅與HYUNDAI汽車再度跨界合作，今夏攜手推出話題滿點的重量級活動——「HYUNDAI開轟送萬」，自7月26日正式起跑，將橫跨整個下半季假日主場賽事，邀請全台球迷進場見證獅子軍火力全開，同時拚搏萬元起跳、隨轟次數遞增的高額電子禮券。

活動首波將於7月26日至27日「超人力霸王主題週」隆重登場，在台北大巨蛋點燃暑期最強棒球熱潮。當日不僅有超人力霸王系列限定應援、拍照打卡裝置與主題商品，更有機會現場見證統一獅轟出全壘打、帶動獎金金額節節攀升的刺激瞬間。只要統一獅擊出全壘打，場內觀眾就有機會參加抽獎；轟出第一支，抽一位球迷獲得1萬元電子禮券；轟出第二支，抽一位球迷獲得2萬元電子禮券，以此類推，重點是「賽賽累積不歸零，累打累送無上限」。

這場「HYUNDAI開轟送萬」活動，首創中職史上最熱血的全壘打應援機制。每一聲球棒清脆擊響，不只是場上得分契機，更是觀眾席上幸運降臨的信號。隨著比賽場次推進，獎金持續累加，讓每一次進場都有更高機會中獎，打破傳統獎勵模式，為球迷帶來全新觀賽體驗。

HYUNDAI汽車與統一獅攜手打造的不只是行銷話題，更是對球迷熱情的致敬與回饋。汽車的速度與力量，搭配球場上的汗水與激情，成就今年夏天最不能錯過的經典聯名合作。從7月26日開始，不只為勝利吶喊，更為獎金衝破上限吶喊！快揪親朋好友一起進場，用最熱烈的歡呼，支持統一獅轟出每一支關鍵全壘打，為夏季主場寫下最熱血的共同記憶。

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