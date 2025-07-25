華航12月3日開航台北直飛鳳凰城

中華航空宣布於今年 12 月 3 日開闢新航點鳳凰城，為美國版圖再添生力軍，由空中巴士 A350-900 機型執飛，提供每周 3 個往返班次。

華航致力串聯台灣與全球重要產業節點，看好鳳凰城作為美國西南地區新興科技重鎮，商務人士日益增加的需求，成為亞洲首家飛航的航空公司，並可經由鳳凰城連接四通八達的航網，延伸至其他美國內陸城市。

華航台北-鳳凰城航線每周三、五、日飛航，去程台北飛鳳凰城 CI036 於上午 10:55 自桃園機場出發，直飛不中停前往鳳凰城，於當地時間上午 8:00 抵達；回程鳳凰城飛往台北 CI035 於上午 11:55 起飛，中午 12:20 抵達洛杉磯中停，再飛往台北，台灣時間隔天晚上 21:30 抵達桃園機場。

為慶祝華航開航鳳凰城，即日起推出限時優惠活動，台北-鳳凰城經濟艙來回機票最低售價 TWD 22,790 元起（未稅），即日起可至華航網站或 APP 購票，以超值票價準備啟程，享受華航卓越的飛行體驗，搶先感受鳳凰城熱情洋溢的魅力。

位於亞利桑那州的鳳凰城素有「太陽之城」的稱號，為州內最大的城市，獨特的沙漠風貌，漫布各類珍奇如樹的仙人掌，同時富含美國原住民文化，結合壯麗的自然景觀及多元人文風情，吸引旅人爭相探訪。鳳凰城位處美國西南部地區，也成為造訪大峽谷、羚羊谷、馬蹄灣等知名景點的交通樞紐。

鳳凰城作為美國西南部的重要門戶，是許多轉機行程的必經之地，華航與美國國內線規模最大的西南航空合作打造綿密的越洋轉接航網，鳳凰城作為西南航空的重點機場，尖峰時段一小時有超過 30 個航班起降，搭配華航CI036 台北-鳳凰城航線極具優勢的抵達時間，旅客可輕鬆透過聯程機票，於同一個航廈內完美銜接轉機航班，延伸至超過 30 個美國內陸城市，同時享受一本票行李直掛的便捷服務，擁有多元且靈活的飛行選擇。

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