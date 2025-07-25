記憶整合門診一站式半日完成評估 亞東醫院推動失智早期照護新模式

隨著台灣高齡化社會來臨，失智症已成為重要公共健康議題。根據統計65歲以上每13人即有1人罹患失智症，80歲以上更高達五分之一。面對民眾對記憶退化的擔憂，亞東醫院設立記憶整合門診，結合神經醫學、精神科、藥學、社工與個案管理等專業，提供一站式、半日內完成的跨團隊評估，協助民眾及早辨識認知異常並獲得後續照護建議。

來自嘉義的82歲朱姓老翁，因記憶力退化由家人陪同北上就診，僅花一個上午便完成全套評估與個別化照護規劃，家屬對整體流程表達肯定。院方表示此門診主要針對尚未確診但疑似出現記憶問題的族群，透過簡化流程、整合專業資源，提升診療效率與連續性，降低家庭照顧壓力。

亞東醫院失智中心主任甄瑞興指出，失智症早期症狀如重複提問、健忘、情緒不穩等，常被誤認為正常老化，許多家庭因此延誤評估時機。整合門診的設計，正是為了協助民眾在初期階段就能釐清症狀，避免錯失治療契機。

除預防與診斷服務外，亞東醫院亦率先投入阿茲海默症新藥導入，成立跨部門團隊從藥品申請、基因與臨床條件評估到實際施打，建立完整流程。記憶整合門診成為新藥臨床施打前的重要入口，協助患者釐清是否具備治療條件，提升用藥成功率。

為強化社會對記憶健康的認識，亞東醫院將於今年8月的高齡健康產業博覽會設置專區，現場提供免費迷你認知功能檢測，參與者可獲得實用的記憶保健資訊；同時將舉辦衛教講座，由甄瑞興主任分享如何透過整合式門診提升早期診斷與照護效率。

院方強調，失智症的預防重於治療，若能在出現初期徵兆時即接受評估與安排照護計畫，不僅有助於延緩病程，也能減輕家庭照顧者的壓力。透過個案管理師的後續追蹤與資源轉介，讓照顧網絡更具連結性與支持性。 亞東記憶整合門診由跨團隊組成，提供一次性結構化評估，快速釐清認知狀況，提升診療效率與照護連續性。圖／亞東醫院提供

商品推薦