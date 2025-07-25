還沒有做過肝炎篩檢嗎？國健署8月起擴大B、C肝篩檢年齡至39歲
肝病是我國國病，且肝癌死亡率仍高居10大癌症死因第2位。衛福部國健署民國100年起，整合成人健檢，提供45至79歲民眾終身一次免費B、C肝篩檢，今天正式宣布，8月1日起將篩檢資格放寬至民國75年以前出生，即今年39歲民眾均可篩檢，預計200萬民眾受惠，每位民眾篩檢費用370元，呼籲符合資格民眾盡快受檢，了解自己是否已遭感染。
B、C型肝炎等病毒性肝炎，是引發肝癌關鍵因素之一。國健署長吳昭軍表示，B型肝炎陽性率已從100年15.6％，至114年下降至9.5%，C型肝炎則宗3.6%下降至1.5%，我國可望再2025年達成消除C肝目標，今年7月28日為世界肝炎日，世界衛生組織（WHO）呼籲各國加快行動，消除經濟負擔、社會偏見、醫療資源不均等阻礙防治肝炎限制。
截至114年3月，全國已有超過734萬名45至79歲民眾完成C型肝炎篩檢。吳昭軍表示，民眾接受篩檢、配合治療，就可避免病毒性肝炎發展為肝硬化、肝癌風險，8月起將著手宣導擴大B、C型肝炎篩檢年齡擴大政策，提供民國75年以前出生至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢，朝世衛組織2030年「消除病毒性肝炎」目標邁進。
吳昭軍表示，我國多年來簡化、擴大並整合肝炎篩檢治療服務，在成人健檢項目中，提供B、C型肝炎篩檢，並透過公共衛生與醫療篩檢資料整合，及雲端系統強化等，協助並鼓勵醫療院所積極參與篩檢，並轉介篩檢結果為陽性民眾接受治療，經多年努力，成人預防保健服務B、C肝炎篩檢資料苦數據顯示，我國B、C肝炎陽性率已逐年下降，篩檢服務看到成效。
國健署提醒，B型肝炎可透過血液與體液傳染，民眾應避免共用針具、牙刷、刮鬍刀等個人物品；未施打過B型肝炎疫苗者可向醫療機構洽詢接種。C型肝炎則主要經由血液傳播，避免不安全穿耳、刺青、針灸行為也是重要防線，民眾應定期健康檢查、養成低油少鹽的飲食習慣、不酗酒，並落實安全性行為，共同守護肝臟健康。
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