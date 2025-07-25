快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

聽新聞
0:00 / 0:00

還沒有做過肝炎篩檢嗎？國健署8月起擴大B、C肝篩檢年齡至39歲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署民國100年起，整合成人健檢，提供45至79歲民眾終身一次免費B、C肝篩檢，今天正式宣佈，8月1日起將篩檢資格放寬至民國75年以前出生，即今年39歲民眾均可篩檢，預計200萬民眾受惠。成人健檢示意圖，本報資料照片。
衛福部國健署民國100年起，整合成人健檢，提供45至79歲民眾終身一次免費B、C肝篩檢，今天正式宣佈，8月1日起將篩檢資格放寬至民國75年以前出生，即今年39歲民眾均可篩檢，預計200萬民眾受惠。成人健檢示意圖，本報資料照片。

肝病是我國國病，且肝癌死亡率仍高居10大癌症死因第2位。衛福部國健署民國100年起，整合成人健檢，提供45至79歲民眾終身一次免費B、C肝篩檢，今天正式宣布，8月1日起將篩檢資格放寬至民國75年以前出生，即今年39歲民眾均可篩檢，預計200萬民眾受惠，每位民眾篩檢費用370元，呼籲符合資格民眾盡快受檢，了解自己是否已遭感染。

B、C型肝炎等病毒性肝炎，是引發肝癌關鍵因素之一。國健署長吳昭軍表示，B型肝炎陽性率已從100年15.6％，至114年下降至9.5%，C型肝炎則宗3.6%下降至1.5%，我國可望再2025年達成消除C肝目標，今年7月28日為世界肝炎日，世界衛生組織（WHO）呼籲各國加快行動，消除經濟負擔、社會偏見、醫療資源不均等阻礙防治肝炎限制。

截至114年3月，全國已有超過734萬名45至79歲民眾完成C型肝炎篩檢。吳昭軍表示，民眾接受篩檢、配合治療，就可避免病毒性肝炎發展為肝硬化、肝癌風險，8月起將著手宣導擴大B、C型肝炎篩檢年齡擴大政策，提供民國75年以前出生至79歲民眾終身一次免費B、C型肝炎篩檢，朝世衛組織2030年「消除病毒性肝炎」目標邁進。

吳昭軍表示，我國多年來簡化、擴大並整合肝炎篩檢治療服務，在成人健檢項目中，提供B、C型肝炎篩檢，並透過公共衛生與醫療篩檢資料整合，及雲端系統強化等，協助並鼓勵醫療院所積極參與篩檢，並轉介篩檢結果為陽性民眾接受治療，經多年努力，成人預防保健服務B、C肝炎篩檢資料苦數據顯示，我國B、C肝炎陽性率已逐年下降，篩檢服務看到成效。

國健署提醒，B型肝炎可透過血液與體液傳染，民眾應避免共用針具、牙刷、刮鬍刀等個人物品；未施打過B型肝炎疫苗者可向醫療機構洽詢接種。C型肝炎則主要經由血液傳播，避免不安全穿耳、刺青、針灸行為也是重要防線，民眾應定期健康檢查、養成低油少鹽的飲食習慣、不酗酒，並落實安全性行為，共同守護肝臟健康。

C肝 肝癌 B型肝炎

延伸閱讀

高血壓是慢病共同危險因子 量血壓要正確 錯誤手法一次看

國健署人事異動 吳昭軍卸任：署長僅是短暫任期 醫師是永久志業

衛福部長邱泰源證實 台南幫成大2醫師將接任司、署長

獨／衛福部台南幫再加1 傳成大小兒醫沈靜芬8月上任國健署長

相關新聞

信義區Dream Plaza開幕第一天就跳電！民眾淡定摸黑買麵包

近期新百貨、商場開幕，突發停電狀況似乎已變成了日常。Dream Plaza今天開幕第一天就發生停電狀況，用餐時間B2美食...

北部今晨下大雨 國道1北向林口至泰山共3起車禍塞爆

北部地區今天清晨下大雨，國道1號北向林口至泰山路段共發生3起事故，已陸續排除，目前桃園至五股路段車速約每小時從23到51...

還沒有做過肝炎篩檢嗎？國健署8月起擴大B、C肝篩檢年齡至39歲

肝病是我國國病，且肝癌死亡率仍高居10大癌症死因第2位。衛福部國健署民國100年起，整合成人健檢，提供45至79歲民眾終...

竹節草達輕颱上限 專家：比預期偏北 明抵台灣東方海面

范斯高颱風已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓，而輕颱柯羅莎距離台灣遙遠，至於輕颱竹節草今天上午8時在馬尼拉北方420公里之處...

接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番...

3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

目前太平洋地區有3個颱風，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，都是輕颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，3颱同框，其中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。