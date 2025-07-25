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信義區Dream Plaza開幕第一天就跳電！民眾淡定摸黑買麵包

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。記者江佩君／攝影
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。記者江佩君／攝影

近期新百貨、商場開幕，突發停電狀況似乎已變成了日常。Dream Plaza今天開幕第一天就發生停電狀況，用餐時間B2美食街局部停電，餐飲業者無奈指出，今天開店前已經跳電一次，至目前為止已跳電三次。Dream Plaza回應，面對停電狀況正在處理中。

停電區域有餐廳、有甜點區，店家無奈人潮高峰卻無法做生意，只能靜待百貨處理、等電力恢復。有的店家無法營業只能站在櫃檯前發傳單，但也有消費者摸黑淡定排隊買麵包，停電狀況似乎不干擾逛街心情。B2正常供電區，餐區與排隊區皆人潮踴躍。

Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。記者江佩君／攝影
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。記者江佩君／攝影
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。記者江佩君／攝影
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。記者江佩君／攝影
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。圖／讀者提供
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。圖／讀者提供
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。記者江佩君／攝影
Dream Plaza開幕第一天B2發生停電狀況。記者江佩君／攝影

停電 百貨 餐廳

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