快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹節草達輕颱上限 專家：比預期偏北 明抵台灣東方海面

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
竹節草颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
竹節草颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

范斯高颱風已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓，而輕颱柯羅莎距離台灣遙遠，至於輕颱竹節草今天上午8時在馬尼拉北方420公里之處（鵝鑾鼻南方410公里之處），以每小時40轉32公里速度，向東北轉北北東進行。中央氣象署提醒在巴士海峽、中西沙島東方海面、東沙島海面及台灣東南部海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，竹節草颱風走得比各模式以及各國氣象單位的預期都要來得偏北，即將掠過呂宋島西北角，受地形破壞程度也比較低。預估進入台灣東南、東方海面時可能還是輕颱的程度。

不過，吳聖宇說，竹節草颱風上來之後，環境仍然不利於它的發展，預期還是會持續減弱，應該不會有太大意外，後續持續留意一下它的情況。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，竹節草颱風目前位置在呂宋島一帶，強度相對來說比較扎實一些，目前是輕度颱風上限。它未來的移動方向大致沿著比較大的低壓帶、朝東北方向移動，明天會來到台灣東部外海上面。不過，未來的環境不利它發展，預計明天也可能減弱為熱帶性低氣壓。

颱風

延伸閱讀

3颱共存！罷免投票日受影響 這3天恐有較大雨勢

吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部

大雨一直下到何時？吳聖宇揭「此時」才恢復典型夏季型天氣

薇帕颱風「很壯觀」 路徑往北微調 吳聖宇：海上警報擦邊颱

相關新聞

信義區Dream Plaza開幕第一天就跳電！民眾淡定摸黑買麵包

近期新百貨、商場開幕，突發停電狀況似乎已變成了日常。Dream Plaza今天開幕第一天就發生停電狀況，用餐時間B2美食...

北部今晨下大雨 國道1北向林口至泰山共3起車禍塞爆

北部地區今天清晨下大雨，國道1號北向林口至泰山路段共發生3起事故，已陸續排除，目前桃園至五股路段車速約每小時從23到51...

還沒有做過肝炎篩檢嗎？國健署8月起擴大B、C肝篩檢年齡至39歲

肝病是我國國病，且肝癌死亡率仍高居10大癌症死因第2位。衛福部國健署民國100年起，整合成人健檢，提供45至79歲民眾終...

竹節草達輕颱上限 專家：比預期偏北 明抵台灣東方海面

范斯高颱風已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓，而輕颱柯羅莎距離台灣遙遠，至於輕颱竹節草今天上午8時在馬尼拉北方420公里之處...

接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番...

3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

目前太平洋地區有3個颱風，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，都是輕颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，3颱同框，其中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。