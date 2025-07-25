竹節草達輕颱上限 專家：比預期偏北 明抵台灣東方海面

范斯高颱風已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓，而輕颱柯羅莎距離台灣遙遠，至於輕颱竹節草今天上午8時在馬尼拉北方420公里之處（鵝鑾鼻南方410公里之處），以每小時40轉32公里速度，向東北轉北北東進行。中央氣象署提醒在巴士海峽、中西沙島東方海面、東沙島海面及台灣東南部海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，竹節草颱風走得比各模式以及各國氣象單位的預期都要來得偏北，即將掠過呂宋島西北角，受地形破壞程度也比較低。預估進入台灣東南、東方海面時可能還是輕颱的程度。

不過，吳聖宇說，竹節草颱風上來之後，環境仍然不利於它的發展，預期還是會持續減弱，應該不會有太大意外，後續持續留意一下它的情況。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員李孟軒表示，竹節草颱風目前位置在呂宋島一帶，強度相對來說比較扎實一些，目前是輕度颱風上限。它未來的移動方向大致沿著比較大的低壓帶、朝東北方向移動，明天會來到台灣東部外海上面。不過，未來的環境不利它發展，預計明天也可能減弱為熱帶性低氣壓。

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