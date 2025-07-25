萬豪集團收購「citizenM」 全球37間酒店納入陣營

萬豪國際集團宣布，正式完成對創新生活方式品牌citizenM的收購。在萬豪持續推進精選服務品牌全球擴張的同時，此次交易將為賓客及萬豪旅享家會員在世界各熱門目的地帶來更多卓越旅宿之選。

目前，citizenM於全球有37間酒店，8,789間客房，分布於美國、歐洲和亞太地區包括台灣等20多個城市。該品牌在建設中還有2間酒店，逾300間客房，都將納入萬豪旗下品牌陣營。

「隨著旅行者不斷尋求將科技與真誠、以人為本的待客之道相融合的創新住宿體驗，citizenM是對我們品牌陣營的完美補充。」萬豪國際集團總裁兼首席執行官柯諾安（Anthony Capuano）表示，「萬豪在拓展精選服務生活方式產品方面已取得顯著成功，包括旗下的AC歐軒、Moxy和雅樂軒品牌。我們期待與全球賓客和萬豪旅享家會員攜手，加速citizenM 的全球布局。」

交易完成後，萬豪將啟動citizenM酒店與萬豪系統和平臺的整合工作，預計於今年底前完成。完成整合前，旅客仍可透過citizenM線上管道進行預訂。目前，citizenM會員計畫的會員仍將繼續享受相關權益，整合後如何運行等詳細資訊將稍晚公布。此外，整合完成後，citizenM品牌將全面加入萬豪旅享家旅行計畫，為會員解鎖更多優惠。

citizenM以真誠的服務、科技感十足的入住體驗、高效的空間利用，以及對藝術和設計的關注而聞名。品牌創立於2008年， 面向日益增長的價值導向旅行者。這類賓客追尋具備科技感的智慧客房設計，沉浸式展示藝術品及當地工藝品的室內外公區、兼具協作功能的舒適起居室、創意會議室、即拿即走的便捷餐飲，以及充滿活力的屋頂平臺在內的科技驅動型住宿體驗。

而萬豪國際在144個國家和地區擁有將近9,500家酒店，包括直接經營酒店、特許經營酒店和授權分時度假酒店，並擁有超過30個酒店品牌。最新消息可透過FB、IG等社群網站關注@MarriottIntl。

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