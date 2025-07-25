快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

聽新聞
0:00 / 0:00

萬豪集團收購「citizenM」 全球37間酒店納入陣營

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
圖為citizenM邁阿密南灘酒店。圖/萬豪國際集團提供
圖為citizenM邁阿密南灘酒店。圖/萬豪國際集團提供

萬豪國際集團宣布，正式完成對創新生活方式品牌citizenM的收購。在萬豪持續推進精選服務品牌全球擴張的同時，此次交易將為賓客及萬豪旅享家會員在世界各熱門目的地帶來更多卓越旅宿之選。

目前，citizenM於全球有37間酒店，8,789間客房，分布於美國、歐洲和亞太地區包括台灣等20多個城市。該品牌在建設中還有2間酒店，逾300間客房，都將納入萬豪旗下品牌陣營。

「隨著旅行者不斷尋求將科技與真誠、以人為本的待客之道相融合的創新住宿體驗，citizenM是對我們品牌陣營的完美補充。」萬豪國際集團總裁兼首席執行官柯諾安（Anthony Capuano）表示，「萬豪在拓展精選服務生活方式產品方面已取得顯著成功，包括旗下的AC歐軒、Moxy和雅樂軒品牌。我們期待與全球賓客和萬豪旅享家會員攜手，加速citizenM 的全球布局。」

交易完成後，萬豪將啟動citizenM酒店與萬豪系統和平臺的整合工作，預計於今年底前完成。完成整合前，旅客仍可透過citizenM線上管道進行預訂。目前，citizenM會員計畫的會員仍將繼續享受相關權益，整合後如何運行等詳細資訊將稍晚公布。此外，整合完成後，citizenM品牌將全面加入萬豪旅享家旅行計畫，為會員解鎖更多優惠。

citizenM以真誠的服務、科技感十足的入住體驗、高效的空間利用，以及對藝術和設計的關注而聞名。品牌創立於2008年， 面向日益增長的價值導向旅行者。這類賓客追尋具備科技感的智慧客房設計，沉浸式展示藝術品及當地工藝品的室內外公區、兼具協作功能的舒適起居室、創意會議室、即拿即走的便捷餐飲，以及充滿活力的屋頂平臺在內的科技驅動型住宿體驗。

而萬豪國際在144個國家和地區擁有將近9,500家酒店，包括直接經營酒店、特許經營酒店和授權分時度假酒店，並擁有超過30個酒店品牌。最新消息可透過FB、IG等社群網站關注@MarriottIntl。

萬豪 品牌 酒店

延伸閱讀

夏季國旅瘋搶！主題樂園、交通票券、水上活動買一送一 全台飯店快閃折千元

A&F台北忠孝假日概念店來了！兩層樓逾百坪空間進駐東區商圈

飯店新訊！「THE AMNIS然一酒店」即起開賣、「雀客藏居」進駐內湖

翻轉180度從海上看星星 宜蘭「銀河夜旅」新體驗遊程受理報名

相關新聞

信義區Dream Plaza開幕第一天就跳電！民眾淡定摸黑買麵包

近期新百貨、商場開幕，突發停電狀況似乎已變成了日常。Dream Plaza今天開幕第一天就發生停電狀況，用餐時間B2美食...

北部今晨下大雨 國道1北向林口至泰山共3起車禍塞爆

北部地區今天清晨下大雨，國道1號北向林口至泰山路段共發生3起事故，已陸續排除，目前桃園至五股路段車速約每小時從23到51...

還沒有做過肝炎篩檢嗎？國健署8月起擴大B、C肝篩檢年齡至39歲

肝病是我國國病，且肝癌死亡率仍高居10大癌症死因第2位。衛福部國健署民國100年起，整合成人健檢，提供45至79歲民眾終...

竹節草達輕颱上限 專家：比預期偏北 明抵台灣東方海面

范斯高颱風已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓，而輕颱柯羅莎距離台灣遙遠，至於輕颱竹節草今天上午8時在馬尼拉北方420公里之處...

接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番...

3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

目前太平洋地區有3個颱風，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，都是輕颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，3颱同框，其中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。