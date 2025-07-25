薑黃有助對抗阿茲海默與巴金森 醫建議黃色腦部保養品這樣吃

台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，不時會聽見讓人心酸的故事：「媽媽最近常常忘東忘西，連我的名字也叫錯了。」或是：「爸爸走路越來越慢，手抖得厲害，感覺不只是年紀大那麼簡單。」每一句背後都是一個正在改變的家庭。神經退化，不只是大腦出問題，更是一場牽動全家情緒與生活的長期戰役。

張家銘指出，這些疾病背後，其實共同的關鍵是大腦神經長期處於慢性發炎狀態，自由基不斷累積，攻擊著神經細胞。這些自由基就像不斷冒出的火花，日積月累，讓大腦慢慢「生鏽」。科學上已證實，阿茲海默症、巴金森氏症等神經退化性疾病，背後往往都伴隨著發炎與氧化壓力。

有沒有可能，日常生活中我們吃的食物，就能幫忙抗發炎、清除自由基，替大腦加上一層保護？張家銘指出，答案是肯定的，就藏在我們每天經過的廚房裡，例如是薑黃。科學界正發現它的潛力，不只是調味品，更可能是一種對抗大腦退化的自然力量，為我們的記憶和行動力撐起一道新的防線。

張家銘指出，薑黃是亞洲料理裡常見香料，其中主角是薑黃素（curcumin），讓咖哩呈現金黃色的天然分子，被印度與東方傳統醫學視為「抗發炎的天然藥材」。現在科學研究進一步證實，它可能擁有神經保護的潛力，能夠對抗大腦裡的發炎反應與自由基破壞，甚至減緩阿茲海默與巴金森的退化進程。

大腦是人體裡最耗能的器官，也最容易因氧化壓力而受損。張家銘指出，當我們長期熬夜、壓力大、飲食高糖，甚至呼吸空氣污染時，大腦會慢慢累積大量自由基，這些有害分子會攻擊神經細胞、破壞粒線體功能，讓腦細胞慢慢凋亡。

這些過程會讓β類澱粉樣蛋白與tau蛋白異常聚集，導致阿茲海默症的發展；也會讓α-突觸核蛋白在腦中堆積，進而引發帕金森氏症。張家銘指出，換句話說，我們的生活方式，就是這些疾病的「燃料」。薑黃素擁有強大的抗氧化、抗發炎等，能夠保護大腦。

張家銘建議，每天加一小匙薑黃粉到早餐豆漿、午餐燉飯、或是晚餐湯裡；或泡一杯薑黃牛奶，搭配黑胡椒一起攝取，提升吸收力。黑胡椒中的胡椒鹼（piperine）能讓薑黃素吸收率提升，再加上好油脂，如橄欖油、椰子油，更能幫助薑黃素通過血腦障壁。

目前已有多項動物實驗證實，薑黃素能減少失智小鼠腦中的類澱粉斑塊、改善認知功能，也能減緩巴金森氏症模型中的神經退化，甚至提升運動能力與情緒穩定，臨床研究也在進行中，薑黃素可望成為未來失智預防、巴金森輔助治療的一環。

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