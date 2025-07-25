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石碇烏塗社區推夏季食農小旅行 品味農村限定夏日風情

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾可親手製作當季醃冬瓜。圖／新北市農業局提供
民眾可親手製作當季醃冬瓜。圖／新北市農業局提供

位於新北石碇的烏塗農村再生社區，擁有豐富的山林景致與濃厚的農村人文風情，社區近年積極推動食農體驗與在地文化導覽，這個夏天特別推出4場食農體驗小旅行，不僅有精彩的步道導覽，還有趣味十足的手作DIY體驗，民眾可把握時間，體驗當地文化特色與自然風光。

烏塗社區為昔日淡蘭古道的必經之地，現今仍保有靜謐自然的風貌。烏塗溪從社區旁靜靜流過，山林翠綠、溪水清澈，處處流露出懷舊與自然交織的氛圍，走在四分子古道與親水步道之間，彷彿進入時光隧道，古道保留原始山林風貌，沿途植物茂密，並可一探古井潭、烏塗窟等歷史景點，感受過往歲月的痕跡。

而親水步道則沿著烏塗溪左岸延伸，可見壯觀的大板根樹與古老石屋，展現豐富生態與人文魅力。此次推出特色農遊，除了帶民眾走進生態豐富的親山步道與四分子步道外，也能品嚐到農村特色的風味料理，還能親手製作當季醃冬瓜及縫製手作手工包體驗，創造屬於自己的夏日農村時光。

農業局表示，烏塗食農趣已開放報名，活動場次如下：、8月2日、10日、16日、17日，每場次最少15人成團，報名費800元，有意參加者可透過「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗活動報名網站」報名（https://rfgis.aerc.org.tw/ruraltourism/main.php）。

新北農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區。

烏塗社區農遊帶民眾走進生態豐富的親山步道與四分子步道。圖／新北市農業局提供
烏塗社區農遊帶民眾走進生態豐富的親山步道與四分子步道。圖／新北市農業局提供

食農 農村再生

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