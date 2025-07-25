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兒少對父母施暴5年增8成 許多母親「水快淹到鼻子才求助」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部保護司司長張秀鴛（右二）說，未成年人傷害直系尊親屬案件通常會被反覆通報，若不及時介入，恐衍生成嚴重社會案件。記者林琮恩／攝影
衛福部保護司司長張秀鴛（右二）說，未成年人傷害直系尊親屬案件通常會被反覆通報，若不及時介入，恐衍生成嚴重社會案件。記者林琮恩／攝影

除了家長對兒童施暴，近年出現未成年兒童對父母、繼父母、寄養父母或祖父母施暴案件，這些「小小加害人」成年後，常衍生為親密關係暴力加害人。衛福部統計，2020至2024年「未成年人傷害直系尊親屬（APV）」案件通報逐年增加，由2358件增加至4253件，漲幅逾80%，研究也發現APV案件中3成為單親母親遭男性兒少施暴。

衛福部保護司統計，2020年未成年人傷害直系尊親屬通報案件2358件，案件數量逐年成長，至2024年為4253件。衛福部保護司長張秀鴛說，未成年人傷害直系尊親屬案件，通常同一加害人被反覆通報，若依加害人人數區分，2020年共1740位未成年對尊親屬施暴，且人數一路成長，至2024年全台共2893位未成年對尊親屬施暴，若不及時介入、提供資源，恐衍生成嚴重社會案件。

張秀鴛舉例，日前一位桃園高職生，不滿遭母親否定，在畢業前弒母，國民法官審理後，判刑19年10月，該兒少從小患有自閉症、過動症，也曾被判定為反社會人格，父母以一般孩子看待、要求，進而引爆衝突；2019年震驚社會的台南玉井縱火案，也是典型未成年人傷害直系尊親屬案，加害人自幼不服管教，後續啃老不成，想回道場又被拒絕，最終引發憾事。

台大社工系名譽教授劉淑瓊接受衛福部委託，執行未成年人傷害直系尊親屬案件研究，112年至113年底深入分析通報進入社政體系，共194件個案，發現高達52.6%案件被害人與加害人為母子關係，且被害人為女性比率高達76.8%，為單親媽媽達31.4%。

劉淑瓊表示，未成年人傷害直系尊親屬案件也被視為一種性別議題，且多數母親選擇隱忍，「水快淹到鼻子才求助。」

至於施暴樣態，39.1%為肢體暴力、36.2%為精神暴力，劉淑瓊說，兒少對父母施暴原因，近8成與自身身心症狀，如自閉症、注意力不足過動症有關，6成以上為「童年逆境」導致，本身曾受暴者占33.8%，目睹家庭暴力占14.6%，案件成因多元，但「沒有孩子願意以暴力威嚇所愛家人」，許多兒少加害人正在掙扎如何處理自身情緒與感受，「暴力是化了妝的求救」，需有更多資源介入。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

台大社工系名譽教授劉淑瓊表示，未成年人傷害直系尊親屬案件也被視為一種性別議題，且多數母親選擇隱忍，「水快淹到鼻子才求助。」記者林琮恩／攝影
台大社工系名譽教授劉淑瓊表示，未成年人傷害直系尊親屬案件也被視為一種性別議題，且多數母親選擇隱忍，「水快淹到鼻子才求助。」記者林琮恩／攝影

父母 未成年 衛福部

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