勞發署提醒申請多元陪伴服務 應對緊急照顧需求

勞發署表示，有「臨短急」服務需求的民眾，可申請多元陪伴照顧服務，包括長輩「臨」時有狀況卻找不到生活協助人力、外籍家庭看護空窗期請假返國「短」期需要人力、家人手術或病後需要「急」性後期生活協助等。

勞發署說明，多元陪伴不是長期服務，也不替代長照服務，多元可以在照顧空窗時，快速媒合、短期支援與依個案需求安排，因應非長期但突發性的緊急照顧需求。目前在全國北、中、南、東共有6家公益團體提供服務，並開放官網線上預約服務。

勞發署舉例，台南一名年逾七旬的月女阿嬤剛移居至新家，子女都因為在外地工作而沒有同住。原本月女阿嬤身體健康可自理、獨居生活穩定，從未借助他人。未料某天在家中陽臺踩到積水時不慎跌倒，導致右手腕骨折，影響日常起居，產生諸多不便。

月女阿嬤在等候住院手術治療期間，遠在外地的家屬為阿嬤申請安排長照2.0居家服務，不過在出院後等候安排服務人力到位前，有一段照顧空窗期，不知如何是好。阿嬤的媳婦得知勞發署「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，立即上多元陪伴官網申請服務，同在台南的試辦單位在接到系統服務媒合，即馬上聯繫阿嬤的媳婦。

供服務的試辦單位經過勞發署評選核定，除了安排人員、給予陪伴工作者職前訓練，並設有專責督導人員，確保服務流程、維持品質。

台南的試辦單位在聯繫阿嬤的媳婦及兒子進行討論及評估後，針對長照空窗期安排3次共9天的陪伴服務，每次使用2-4天，每次下午4小時的陪伴照顧。9天的陪伴服務先後由2位陪伴工作者協助，一位是會說流利的台語的陪伴工作者，另一位是可聽、可說國語的外籍陪伴工作者。

兩位陪伴工作者都展現專業服務態度，妥善支援阿嬤手術前、後的居家照顧需求，協助阿嬤沐浴、家務維持、生活代購及日常陪伴，確保照顧不中斷，情緒不落空，也讓在外地家屬不用兩地奔波，得以安心兼顧工作與阿嬤安全。

月女阿嬤說：「受傷在家有人可以協助幫忙及說說話，真的感覺有被陪伴。」在督導員探視阿嬤時，即使阿嬤手腕仍纏著護具，但她精神穩定、表達清晰，積極地配合日常復健，身心狀態逐漸恢復穩定。阿嬤家人也表示，試辦單位工作人員態度良好親切，溝通過程都很順利，讓家屬免去南北奔波之苦，可以安心工作。

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