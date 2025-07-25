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他以為卡痰張嘴照鏡…竟見「黑影蠕動」！醫揭真相超驚嚇

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
竹山秀傳醫院院長莊碧焜透過內視鏡，在患者鼻腔內發現水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供
竹山秀傳醫院院長莊碧焜透過內視鏡，在患者鼻腔內發現水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供

盛夏消暑當心寄生蟲！南投蔡姓男子近日張嘴時，驚見口腔有黑影蠕動蠕動，嚇得起雞皮疙瘩，趕緊就醫。竹山秀傳醫院透過內視鏡從鼻腔內夾出4公分的水蛭，懷疑是患者用溪水潑臉消暑，水蛭趁機鑽入鼻腔寄生。

56歲蔡姓男子日前感覺喉嚨異物感，甚至張嘴時發現黑影蠕動，趕緊就醫。竹山秀傳醫院院長莊碧焜院長用內視鏡檢查，竟在其左側鼻腔後方、軟顎處發現一隻長約4公分水蛭。莊碧焜使用局部噴灑麻醉藥，使水蛭自行脫附，避免強行拔除可能引發的出血與殘留風險。

看到這隻不速之客，蔡男還是頭皮發麻，直說，難怪這段時間感覺喉嚨有異物，說話也卡卡的，還以為只是喉嚨卡痰或感冒，沒想到竟是水蛭作怪，雖然隱患已經去除，還是覺得作嘔。

莊碧焜表示，竹山秀傳醫院過去也曾收治3例水蛭寄生個案，寄生位置多在鼻腔內，常見症狀包括鼻塞、鼻癢或流鼻血。這次則是首度在鼻咽部軟顎處發現，顯示水蛭的寄生位置可能更加多元。

他指出，水蛭多見於溪流、池塘、稻田等淡水環境，當民眾在戶外戲水、洗臉，或飲用未煮沸的山泉水時，水蛭可能經由鼻腔、口腔或眼睛鑽入體內，吸附在黏膜上吸血。若寄生在喉部或鼻咽處，患者可能出現劇烈咳嗽、聲音沙啞，甚至呼吸困難，嚴重恐危及生命。

水蛭唾液中含有麻醉成分，初期常無症狀，一旦發現通常已變大。莊碧焜提醒，民眾若使用山泉水或溪水清洗口鼻，應使用手帕或毛巾浸水後擦拭，避免直接潑水；戲水後如感覺異物或不適，也應及早就醫。

他強調，切勿嘗試自行拔除水蛭，以免口器殘留體內引發感染。應由專科醫師內視鏡檢查確認位置，再以適當方式安全取出，才能保障健康。

醫師使用麻藥，順利從患者鼻腔內夾出水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供
醫師使用麻藥，順利從患者鼻腔內夾出水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供
醫師使用麻藥，順利從患者鼻腔內夾出水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供
醫師使用麻藥，順利從患者鼻腔內夾出水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供
從內視鏡可以看到蔡姓男子鼻腔內寄生水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供
從內視鏡可以看到蔡姓男子鼻腔內寄生水蛭。圖／竹山秀傳醫院提供

水蛭 位置 內視鏡

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