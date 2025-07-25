快訊

泰國柬埔寨邊境開炮互轟 泰軍公布危險區域、十萬人撤至避難所

大罷免直播即時開票！726鎖定《聯合新聞網》看最新戰況

快來對獎囉！5-6月統一發票開獎 千萬特別獎號「47406327」

聽新聞
0:00 / 0:00

DREAM PLAZA開幕 羅智先：營業額由社會大眾決定

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
統一集團DREAM PLAZA上午正式開幕，統一集團董事長羅智先（左）、統一集團美麗事業董事長高秀玲（右）分享對Dream Plaza的規畫與想法。記者曾吉松／攝影
統一集團DREAM PLAZA上午正式開幕，統一集團董事長羅智先（左）、統一集團美麗事業董事長高秀玲（右）分享對Dream Plaza的規畫與想法。記者曾吉松／攝影

統一集團位於台北市信義區的 DREAM PLAZA上午正式開幕，面對信義商圈激烈的競爭，統一集團董事長羅智先、統一集團美麗事業董事長高秀玲，一起分享對DREAM PLAZA的規畫與想法。對於百貨業的競爭，羅智先表示，統一集團有很大發展空間，此次 DREAM PLAZA 投入信義商圈一級戰區，是希望將空間與社會結合在一起，成為個人身心靈交流的場域、人與人連結的場域。

談到業績期待羅智先說，「營業額交給社會大眾決定，時間到了就知道」。

統一集團DREAM PLAZA上午正式開幕，統一集團董事長羅智先（左二）、統一集團美麗事業董事長高秀玲（中）等人出席活動。記者曾吉松／攝影
統一集團DREAM PLAZA上午正式開幕，統一集團董事長羅智先（左二）、統一集團美麗事業董事長高秀玲（中）等人出席活動。記者曾吉松／攝影

羅智先 董事長 統一集團

延伸閱讀

進駐百貨一級戰區 羅智先：Dream Plaza走自己的路

信義區新地標開吃！LillA導入TCRC聯名汲引調酒 打造跨夜微醺餐桌

從信義誠品到Dream Plaza的挑戰 餐飲營造亮點 精神象徵待補

歡慶星巴克DREAM PLAZA開幕「買一送一」！網友笑：新開店不適用

相關新聞

信義區Dream Plaza開幕第一天就跳電！民眾淡定摸黑買麵包

近期新百貨、商場開幕，突發停電狀況似乎已變成了日常。Dream Plaza今天開幕第一天就發生停電狀況，用餐時間B2美食...

北部今晨下大雨 國道1北向林口至泰山共3起車禍塞爆

北部地區今天清晨下大雨，國道1號北向林口至泰山路段共發生3起事故，已陸續排除，目前桃園至五股路段車速約每小時從23到51...

還沒有做過肝炎篩檢嗎？國健署8月起擴大B、C肝篩檢年齡至39歲

肝病是我國國病，且肝癌死亡率仍高居10大癌症死因第2位。衛福部國健署民國100年起，整合成人健檢，提供45至79歲民眾終...

竹節草達輕颱上限 專家：比預期偏北 明抵台灣東方海面

范斯高颱風已於上午8時減弱為熱帶性低氣壓，而輕颱柯羅莎距離台灣遙遠，至於輕颱竹節草今天上午8時在馬尼拉北方420公里之處...

接連颱風蔬菜產區受災...香菜飆漲最高 婆婆媽媽買不下手

丹娜絲颱風6日深夜登陸嘉義，接著又有薇帕颱風外圍環流，帶來多日降雨，重創南部蔬菜產區，帶動菜價上揚，葉菜類貴3至5成，番...

3颱同框 范斯高、竹節草減弱中 柯羅莎對日本影響曝

目前太平洋地區有3個颱風，包括范斯高、竹節草、柯羅莎，都是輕颱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，3颱同框，其中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。